Rescatan a dos personas de una embarcación que se hundía al sur de Gran Canaria

La embarcación estaba al sur de la Punta de Maspalomas con dos personas a bordo cuando comenzó a hundirse y Salvamento Marítimo acudió a su rescate

Salvamento Marítimo ha rescatado a dos personas en buen estado de salud que viajaban en una embarcación semirrígida que se estaba hundiendo en aguas al sur de la Punta de Maspalomas, en Gran Canaria.

Salvamento Marítimo durante el rescate de dos tripulantes de una embarcación semirrigida que se hundía en aguas de Maspalomas, en Gran Canaria. REMITIDA / HANDOUT por SALVAMENTO MARÍTIMO

Según han detallado a EFE fuentes de la sociedad estatal, un helicóptero de Salvamento, el Helimer 204, consiguió rescatar de madrugada a los dos tripulantes, y les llevó hasta la base aérea de Gando, mientras que la Salvamar Macondo llegó al lugar donde se encontraba la semirrígida e inició maniobras para tratar de remolcarla a puerto.

El aviso llegó sobre las 05:45 horas procedente de la sala operativa del 112, por lo que el Centro Coordinador de Salvamento movilizó los recursos necesarios.

También se emitió un mensaje de socorro para que algún buque comercial que hubiera en la zona pudiera acercarse a la embarcación, que se encontraba a unas 15 millas náuticas (unos 27 kilómetros) al sur de Maspalomas, pero fue finalmente el helicóptero de Salvamento el que rescató a los dos tripulantes.

La Salvamar Macondo, por su parte, llegó hasta el muelle de Arguineguín, con la embarcación remolcada, sobre las 10:30 horas, han precisado las fuentes consultadas.