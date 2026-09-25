El Médano y El Socorro reabren al baño tras confirmarse la buena calidad del agua en las analíticas, después de su cierre el miércoles por la mala calidad del agua

Reabiertas las playas de El Médano y El Socorro, en Tenerife / Ayuntamiento Granadilla de Abona

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona y de Los Realejos, en Tenerife, han comunicado este viernes la reapertura de la playa de El Médano y de El Socorro, respectivamente, tras decretar el miércoles su cierre temporal al baño debido a la mala calidad del agua.

Así lo han comunicado ambas instituciones locales en sus perfiles sociales, donde se actualiza la situación de los litorales, que vuelven a estar aptos al baño tras la realización de las analíticas.

En el caso de la playa de El Médano, en Granadilla, el Ayuntamiento precisa que el contraanálisis realizado ha indicado que la calidad del agua es apta para el baño, al situarse los índices de enterococos por debajo de los límites permitidos.

Recuerda el Ayuntamiento que la decisión se tomó para garantizar la seguridad de los bañistas, a la espera de los resultados de las muestras tomadas el miércoles, que ya habrían confirmado la buena calidad del agua, por lo que se ha procedido a la reapertura.