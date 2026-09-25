Reabren al baño la Playa de El Socorro en Los Realejos, Tenerife

La Playa de El Socorro se cerró el pasado día 23 de septiembre pero las nuevas analíticas «garantizan la calidad excelente del agua», según el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Los Realejos en Tenerife ha informado a través de sus redes sociales de la apertura al baño en la Playa de El Socorro este viernes, 25 de septiembre.

La citada playa se cerró el pasado 23 de septiembre tras el resultado de los análisis del agua hecho por la Dirección General de Salud Pública de Canarias que determinó la «baja calidad del agua».

Las nuevas analíticas realizadas este viernes «garantizan la calidad excelente del agua» en la Playa de El Socorro, según el Ayuntamiento, por lo que los bañistas ya podrán disfrutar de esta playa del norte de Tenerife.