Cerrada al baño la Playa de El Socorro en Los Realejos, Tenerife

Los controles sobre la calidad del agua han arrojado resultados de «baja calidad» por lo que la playa estará cerrada al baño

Playa El Socorro, Los Realejos.

El Ayuntamiento de Los Realejos ha informado de que tras los controles analíticos rutinarios de la calidad de la agua de la Playa de El Socorro, la Dirección General de Salud Pública de Canarias ha determinado la baja baja calidad del agua.

De manera inmediata, según el consistorio, se ha informado a las personas usuarias en ese momento en la playa y desde las 13:32 horas se ha prohibido el baño, de forma preventiva, hasta el próximo viernes 25 de septiembre.