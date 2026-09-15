La víctima sufrió una fractura de mandíbula y otra cervical tras ser presuntamente agredida y quedó inconsciente durante una mudanza en Los Realejos

La Policía Nacional ha detenido en La Orotava a un hombre como presunto autor de un robo con violencia cometido el pasado 21 de agosto en la zona de El Lance, en Los Realejos.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima acudió al lugar junto al detenido, al que conocía desde hacía pocos días. Para realizar inicialmente una mudanza de muebles.

Detenido por robar a un hombre durante una mudanza en Los Realejos. Europa Press

En un momento de descuido, el hombre fue presuntamente agredido y perdió el conocimiento. Al recuperarlo, comprobó que su acompañante había abandonado el lugar y se había llevado su vehículo, que estaba estacionado en las proximidades.

Fractura de mandíbula y otra cervical

Como consecuencia de la agresión, tuvo que recibir asistencia médica y presentó una fractura de mandíbula y otra cervical que requirieron intervención quirúrgica, además de un hematoma en el lado izquierdo de la cara.

Las investigaciones permitieron identificar al presunto autor y determinar su vinculación con los hechos. Los agentes establecieron un dispositivo que culminó con su detención en su domicilio, en La Orotava.

El arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial, mientras continúan las actuaciones para esclarecer por completo lo ocurrido.