El Congreso Nacional de Indumentaria Tradicional reunirá los días 2 y 3 de octubre a especialistas, investigadores y artesanos de distintos puntos de España
El primer Congreso Nacional de Indumentaria Tradicional, organizado por el Cabildo de Tenerife a través del Consejo Sectorial de la Indumentaria Tradicional de Tenerife, cuenta ya con más de un centenar de personas inscritas.
El encuentro, pionero en este ámbito, se celebrará los días 2 y 3 de octubre en el Centro de la Cultura de La Orotava y busca crear un espacio de intercambio en torno a la investigación, conservación y divulgación de la indumentaria tradicional.
El congreso contará con 11 ponentes procedentes de diferentes puntos de España, entre ellos Zamora, Valencia, Soria y Canarias. Durante las dos jornadas se analizará la indumentaria tradicional desde perspectivas históricas, antropológicas, etnográficas, artesanales y patrimoniales, con la participación de investigadores, conservadores, etnógrafos, diseñadores y artesanos.
Comprende la identidad y la evolución de las comunidades
Además, el programa incluye además mesas redondas y otros encuentros destinados a compartir conocimientos y experiencias.
La elección de La Orotava como sede responde a su vinculación con la conservación y divulgación de las tradiciones y el patrimonio cultural.
El consejero de Empleo y Educación del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina, ha destacado la buena acogida de la iniciativa y la necesidad de contar con un espacio que contribuya a preservar correctamente este patrimonio, que además, según ha señalado, permite comprender la identidad y la evolución de las comunidades a lo largo del tiempo.