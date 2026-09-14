El Congreso Nacional de Indumentaria Tradicional reunirá los días 2 y 3 de octubre a especialistas, investigadores y artesanos de distintos puntos de España

La Orotava acogerá el primer Congreso Nacional de Indumentaria Tradicional. Europa Press

El primer Congreso Nacional de Indumentaria Tradicional, organizado por el Cabildo de Tenerife a través del Consejo Sectorial de la Indumentaria Tradicional de Tenerife, cuenta ya con más de un centenar de personas inscritas.

El encuentro, pionero en este ámbito, se celebrará los días 2 y 3 de octubre en el Centro de la Cultura de La Orotava y busca crear un espacio de intercambio en torno a la investigación, conservación y divulgación de la indumentaria tradicional.

El congreso contará con 11 ponentes procedentes de diferentes puntos de España, entre ellos Zamora, Valencia, Soria y Canarias. Durante las dos jornadas se analizará la indumentaria tradicional desde perspectivas históricas, antropológicas, etnográficas, artesanales y patrimoniales, con la participación de investigadores, conservadores, etnógrafos, diseñadores y artesanos.

Comprende la identidad y la evolución de las comunidades

Además, el programa incluye además mesas redondas y otros encuentros destinados a compartir conocimientos y experiencias.

La elección de La Orotava como sede responde a su vinculación con la conservación y divulgación de las tradiciones y el patrimonio cultural.

El consejero de Empleo y Educación del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina, ha destacado la buena acogida de la iniciativa y la necesidad de contar con un espacio que contribuya a preservar correctamente este patrimonio, que además, según ha señalado, permite comprender la identidad y la evolución de las comunidades a lo largo del tiempo.