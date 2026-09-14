La película es una delicada historia que cuenta como un anciano decide pasar sus últimos momentos en soledad, despidiéndose del mundo

El director David Baute. EFE/Zipi Aragón (archivo)

‘Benigno’, el nuevo trabajo del cineasta canario David Baute, se presentará en la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), donde participará en la sección Alquimias.

La película formará parte de esta sección, en la que se presentan “historias arraigadas en latitudes diversas que fotografían un momento y un lugar determinados al tiempo que componen un fresco elocuente de la condición humana”, según ha informado este lunes en un comunicado la organización del festival.

‘Benigno’, que se estrenó en el Festival de Shangay, es una delicada historia que cuenta como un anciano decide pasar sus últimos momentos en soledad, despidiéndose del mundo, rodeado de las montañas y el mar de su tierra natal y en la casa que le vio nacer.

Mauro Herce es el director de fotografía (director de foto de «Sirat», ganando con ella Premio a la Mejor Dirección de Fotografía de la Academia de Europa Europeo 2026). Del montaje se encarga Raúl Barreras («20.000 Especies de Abejas»).

El anterior trabajo de David Baute, ‘Mariposas Negras’, se hizo con el Premio Goya, Gaudí y Platino 2025 a Mejor Película de Animación