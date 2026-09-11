Los Premios Cinerama Canarias premian el talento y los platós canarios en el cine

Esta es la primera edición de los Premios Cinerama Canarias, que se celebran dentro del Festivalito de La Palma y tienen tres producciones apoyadas por Televisión Canaria entre las nominadas

Premios Cinerama Canarias nace dentro del Festivalito de La Palma para visibilizar el talento canario del séptimo arte. Tanto las producciones canarias como las que se han rodado en el archipiélago entran a concurso. Tres de ellas, ‘La Lucha’, ‘Kid Vereje’ y ‘Por qué no escribo nada’, son obras en las que participa la televisión pública canaria mediante financiación anticipada.

Gala de premios

Los premiados se darán a conocer este viernes en la Plaza Francisca de Gazmira de El Paso con la primera Gala de Premios Cinerama Canarias como parte de la inauguración oficial de nuestra XXI edición del Festivalito.

La gala, que estará presentada por Antonia San Juan y el palmero Ayoze Pérez Francisco, reunirá a cineastas, actrices, actores y productoras de la industria audiovisual en una edición que dedicada especialmente al cine hecho en Canarias. Esta sección nace para poner sobre la mesa una pregunta cada vez más necesaria: qué es cine canario y qué es cine foráneo hecho en Canarias.

Cine canario y cine rodado en Canarias: una diferencia necesaria

En los últimos años, Canarias se ha consolidado como uno de los grandes territorios de rodaje del país. Sus paisajes, sus incentivos fiscales, sus localizaciones, sus artistas y sus profesionales han atraído producciones nacionales e internacionales que han encontrado en las Islas un espacio privilegiado para crear.

Pero el Festivalito La Palma han querido ir un paso más allá para abrir una reflexión necesaria: no todo el cine rodado en Canarias es necesariamente cine canario.

Con Cinerama Canarias se proponen diferenciar entre aquellas obras que nacen desde el Archipiélago, con mirada, autoría, equipos, producción y tejido profesional canario, de aquellas producciones externas que se ruedan en las islas y que, aunque también forman parte del ecosistema audiovisual, lo hacen desde otro lugar.

No se trata de enfrentar ambas realidades, sino de aprender a nombrarlas. El cine canario habla desde las islas, desde sus profesionales, sus historias, sus formas de mirar y sus modos de producción. El cine foráneo rodado en Canarias, por su parte, contribuye a situar el archipiélago en el mapa audiovisual internacional, genera actividad económica y permite que el territorio participe en grandes producciones.

‘Solos’ y Kira Miró

La película ‘Solos’, del director canario Guillermo «Willy» Ríos, suma tres candidaturas en los Premios Cinerama Canarias, una nueva categoría integrada en el Festivalito La Palma, certamen dedicado al cine alternativo y a la creación audiovisual exprés que cada año se celebra en la Isla Bonita y que pone el foco en el talento y las producciones relacionadas con Canarias.

El largometraje, que llegó a las salas el pasado mes de abril, competirá en tres categorías destacadas. Guillermo «Willy» Ríos está nominado a Mejor Dirección Canaria de Ficción, mientras que Kira Miró opta al premio a la Mejor Interpretación Femenina Canaria y Salva Reina figura entre los candidatos a la Mejor Interpretación Masculina Foránea.