La cantante también ofrecerá un concierto el día 12 de septiembre en el Puerto de Tazacorte dentro de la programación musical del festival, que también tendrá las actuaciones de Nathy Peluso y Laura Pausini

Isabel Pantoja será la madrina de la agenda social del Isla Bonita Love Festival. Imagen cedida por la organización

La Semana Social del Isla Bonita Love Festival se celebrará entre el lunes 14 y el jueves 17 de septiembre en la Plaza de España de Los Llanos de Aridane, con una programación centrada en la diversidad, los derechos LGTBI+ y la dimensión social del festival. El programa contará con la participación de Isabel Pantoja como madrina de la agenda social, el presentador de televisión Boris Izaguirre, la X Convención Política y Social, el Foro Atlántico de Derechos Humanos y Gastro & Love.

Los actos podrán seguirse también en directo a través de LOVE TV, en los canales de Facebook y YouTube del Isla Bonita Love Festival.

Pantoja abre la Semana Social

La agenda comenzará el lunes 14 con una charla con Isabel Pantoja a las 19:30 horas y, a las 20:25 horas, participará en el acto de inicio de la Semana Social.

Su presencia enlazará así la programación musical de su actuación el próximo 12 de septiembre con una agenda que durante los últimos años ha ganado peso propio dentro del Love, incorporando encuentros, charlas y debates en torno a la igualdad y la realidad del colectivo LGTBI+.

El martes 15, a las 17:00 horas, será el turno del presentador y escritor venezolano Boris Izaguirre, que protagonizará una charla en la Plaza de España. Una hora después comenzará la X Convención Política y Social, que este año estará dedicada a los Activismos LGTBI+ entre continentes.

La convención es precisamente una de las citas que se repiten dentro de la programación social. En anteriores ediciones ha abordado cuestiones como las familias diversas, mientras que la agenda ha incluido también debates sobre delitos de odio, igualdad o las distintas realidades que afronta el colectivo en las Islas.

Derechos humanos y una declaración desde La Palma

El miércoles 16, a partir de las 19:00 horas, se celebrará el Foro Atlántico de Derechos Humanos, que tendrá entre sus contenidos la Declaración La Palma 2026.

La cita refuerza el componente de reflexión de una Semana Social que el Cabildo de La Palma ha definido en anteriores ediciones como uno de los pilares del festival. En 2025, su programación volvió a centrarse en la inclusión, la memoria, la diversidad y los retos que afrontan las personas LGTBI+, con especial atención a quienes viven fuera de los grandes núcleos urbanos.

Gastro & Love vuelve a la agenda

La programación concluirá el jueves 17 con una jornada dirigida también a un público familiar. Desde las 17:00 y hasta las 23:00 horas se celebrará Gastro & Love, mientras que a esa misma hora comenzará una carrera de obstáculos en familia.

Gastro & Love es otra de las propuestas que ya ha formado parte de anteriores ediciones. En 2024 se celebró también en la Plaza de España de Los Llanos de Aridane, dentro de una jornada en la que participaron firmas de Isla Bonita Moda y que combinó gastronomía, actividad comercial y programación vinculada al festival.

La Semana Social llega así al décimo aniversario del Isla Bonita Love Festival manteniendo el espacio propio que ha ido construyendo junto a los grandes conciertos.

Cuatro jornadas de actividades que este año tendrán, una vez más, una ventana exterior con LOVE TV, permitiendo seguirlas en directo a través de Facebook y YouTube.

La programación musical

El Puerto de Tazacorte acogerá el 12 de septiembre, el único concierto en España de Isabel Pantoja con motivo de sus 50 años de trayectoria y, una semana después, el 19 de septiembre, vivirá la gran cita de esta edición, protagonizada por la italiana más española, Laura Pausini, gran estrella del 10.º aniversario, que ofrecerá un concierto de dos horas. La jornada comenzará más temprano con la actuación de Nathy Peluso, en una noche que celebrará una década de música, diversidad e inclusión.

Isabel Pantoja

La primera gran cita llegará el 12 de septiembre, cuando Isabel Pantoja ofrecerá en el Puerto de Tazacorte el único concierto en España de la gira con la que celebra sus 50 años de trayectoria artística. Será una actuación exclusiva dentro de una de las giras más esperadas del año y una oportunidad irrepetible para disfrutar en La Palma de la tonadillera española, convertida desde hace décadas en un icono para varias generaciones y especialmente querida por el colectivo LGTBI+. Tanto es así, que en 2022 recibió el premio Mister Gay España en las fiestas del Orgullo de Madrid.

Un extraordinario operativo de movilidad acompañará el concierto de Isabel Pantoja. Un total de 15 guaguas especiales, al margen del servicio regular de transporte, trasladarán al público desde distintos puntos de La Palma, mientras que un tren de movilidad facilitará los desplazamientos dentro del propio puerto hasta el recinto del concierto.

El dispositivo se ha diseñado para responder al importante movimiento de público previsto durante la jornada y facilitar tanto la llegada como la salida de los asistentes. Las guaguas conectarán Tazacorte con distintos puntos de la Isla y, una vez en el puerto, el tren permitirá completar el último tramo hasta la zona del concierto. Las plazas se pueden reservar en el siguiente enlace: https://lapalmashuttle.com/event/isabel-pantoja/.

Laura Pausini

El 10.º aniversario del Isla Bonita Love Festival continuará el 19 de septiembre con la gran cita musical del festival, encabezada por Laura Pausini como gran protagonista de la noche. Con más de 80 millones de discos vendidos, 160 discos de platino y una trayectoria que la ha llevado a los escenarios más importantes del mundo, Laura Pausini se ha consolidado como una de las voces más influyentes de la música internacional.

La artista italiana ofrecerá en La Palma un concierto de dos horas de duración, convirtiéndose en la gran estrella de esta edición tan especial con la que el festival celebra sus diez años de historia.

Laura Pausini actuará el 19 de septiembre en el Isla Bonita Love Festival. Cartel anunciador de la actuación

Nathy Peluso

La jornada del 19 de septiembre comenzará con Nathy Peluso, una de las artistas más innovadoras y rompedoras de la escena actual, que llegará al Isla Bonita Love Festival con su Grasa Tour DJ Set. Este formato traslada su universo creativo a la pista de baile mediante una sesión que fusiona música electrónica y sonidos urbanos. Después de recorrer algunos de los principales recintos de América y Europa, el espectáculo se presentará por primera vez en La Palma.