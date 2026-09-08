El festival ‘Starmus’ ha anunciado que contará con tres de los cuatro miembros de la triplulación de la histórica misión espacial Artemis II que tuvo lugar en abril de este año

Tripulante de la miisión espacial ‘Artemis II’. REMITIDA / HANDOUT por STARMUS

El festival ‘STARMUS VIII-The Search for Truth‘, que se celebrará en Canarias del 17 al 22 de octubre, contará con la presencia de tres de los cuatro miembros de la tripulación de la misión espacial Artemis II, la histórica misión espacial que tuvo lugar el pasado mes de abril.

El comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y el especialista de misión Jeremy Hansen se desplazarán hasta Tenerife y La Palma donde compartirán su experiencia como protagonistas de una misión que ha marcado el regreso de la humanidad a las inmediaciones de la Luna por primera vez desde el programa ‘Apolo’.

Su presencia establece también un vínculo histórico con los orígenes de ‘Starmus’ pues quince años después de que pioneros de la era espacial como Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Alexei Leonov participaran en la primera edición del festival, STARMUS recibe ahora a los protagonistas de la nueva era de exploración lunar.

Otras figuras de los vuelos espaciales

Además de la tripulación de ‘Artemis II’, el festival recibirá a otras dos grandes figuras de los vuelos espaciales tripulados: Chris Hadfield, astronauta, excomandante de la Estación Espacial Internacional y uno de los divulgadores más influyentes del mundo sobre exploración espacial y Julie Payette, exgobernadora general de Canadá y astronauta con dos misiones a bordo del transbordador espacial en su historial.

Victor Glover, piloto de Artemis II, ha expresado su felicidad por formar parte del evento: «Nos hace una enorme ilusión participar en el encuentro ‘Starmus’ de este año. La misión Artemis II hizo historia, pero, como mis compañeros de tripulación repiten constantemente, sabemos que en realidad se trata de construir el futuro, y estamos deseando hablar de ello con todos vosotros».

Por su parte, el astrofísico Garik Israelian, cofundador y director de ‘Starmus’, ha señalado el enorme simbolismo de esta visita: «Artemis II ha abierto el siguiente capítulo de la exploración humana. Ellos crean un extraordinario puente entre la historia de los vuelos espaciales tripulados y su futuro».

Sir Brian May, cofundador del evento, ha recordado que los pioneros del ‘Apolo’ tuvieron un rol clave en la construcción de los principios fundacionales de ‘Starmus’, basados en la «convicción» de que la exploración tiene el «poder de cambiar» la forma en que se ven el hombre y el planeta.

Décimo aniversario de la meda Stephen Hawking

Junto a la llegada de los astronautas, STARMUS VIII marcará otro hito fundamental en su historia con la celebración de los diez años de la ‘Stephen Hawking Medal for Science Communication’.

Creada en 2016 por Stephen Hawking y ‘Starmus’, esta distinción reconoce a las figuras que han logrado transformar la comprensión pública de la ciencia y el lugar que ocupa la humanidad en el Universo.

A lo largo de su primera década, esta medalla ha premiado a una lista excepcional de divulgadores, científicos y artistas de la talla de Jane Goodall, Neil deGrasse Tyson, Sir David Attenborough, Hans Zimmer o Christopher Nolan.

Este galardón subraya el compromiso de ‘Starmus’ con la educación, una labor que ha permitido al festival llegar a más de 20.000 estudiantes mediante conferencias universitarias gratuitas y a más de 250.000 personas a través de sus Science Camps, detalla la organización en una nota.

Así, el 17 de octubre, día del inicio de ‘STARMUS VIII’, se celebrará el gran homenaje a este décimo aniversario durante un espectacular concierto inaugural en Santa Cruz de Tenerife.

Esta ceremonia, que unirá ciencia y música, estará encabezada por actuaciones de renombre internacional a cargo de Andrea Bocelli, Sarah Brightman y Sir Brian May & Friends.