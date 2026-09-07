El Diablo sale a danzar esta noche en Tijarafe

La Danza del Diablo es una tradición de Tijarafe, en La Palma, en la que el protagonista es una figura maléfica que escupe fuegos artificiales por todas partes

Tijarafe ultima los detalles para celebrar en la noche de este lunes el día grande de sus fiestas en honor a Nuestra Señora de Candelaria: la Danza del Diablo,una de las citas más emblemáticas de su calendario festivo. Es el clofón a una progama festivo que durante tres semanas ha celebrado sus fiestas patronales.

Historia de la Danza del Diablo

A partir del primer cuarto del siglo XX se añade a la festividad la Fiesta del Diablo que se lleva a cabo la noche del 7 de septiembre. El origen de esta fiesta se encuentra en 1923 y, desde su introducción, ha ido cobrando una mayor relevancia hasta ser una de las fiestas más importantes de la isla. En la Danza del Diablo, el protagonista es una figura maléfica, que escupe fuegos artificiales por todas partes.

Su llegada la anuncian una serie de gigantes y cabezudos que interrumpen la verbena sin previo aviso. Después de unos veinte minutos de frenesí pirotécnico, la actuación acaba con la explosión de la cabeza del Diablo, que es una representación simbólica del triunfo del bien sobre el mal. Esta peculiar celebración está protegida desde 2007 como Bien de Interés Cultural y en 2011 fue declarada también Fiesta de Interés Turístico de Canarias.

Aunque la función litúrgica y la Danza del Diablo son los actos centrales, la programación incluye también diferentes citas con la tradición y la cultura desde mitad de agosto.