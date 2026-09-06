La mujer, de 43 años, sufrió varios traumatismos y fue trasladada en una ambulancia medicalizada al Hospital General de La Palma

Una mujer resulta herida grave tras caer en una zona de costa en La Palma. Europa Press

Una mujer de 43 años resultó herida de carácter grave sobre las 23:00 horas de este sábado tras caer en una zona de costa de la Playa del Charcón, en el municipio de Los Llanos de Aridane, La Palma.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 recibió la alerta y activó los recursos de emergencia.

Efectivos de Bomberos de La Palma accedieron hasta la afectada y procedieron a rescatarla de la zona.

Diferentes traumatismos de carácter grave

Posteriormente, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a la mujer, que presentaba diferentes traumatismos de carácter grave, y logró estabilizarla antes de su traslado.

La afectada fue evacuada en una ambulancia medicalizada hasta el Hospital General de La Palma para recibir atención especializada.

Agentes de la Guardia Civil colaboraron con los servicios de emergencia y realizaron los informes correspondientes sobre el suceso.