La víctima, de mediana edad, fue rescatada del agua con síntomas de ahogamiento y los sanitarios no pudieron reanimarla

Muere una mujer mientras nadaba en aguas de Punta Mujeres, al norte de Lanzarote. Ayuntamiento de Haría

Una mujer de mediana edad ha fallecido este sábado mientras nadaba en aguas de Punta Mujeres, al norte de Lanzarote, según ha informado el Consorcio de Emergencias de la isla.

El suceso tuvo lugar pasadas las 13:00 horas, cuando la mujer fue rescatada del agua con síntomas de ahogamiento. Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios para atenderla.

Los sanitarios confirmaron que la afectada se encontraba en parada cardiorrespiratoria, pero no pudieron recuperarla pese a las maniobras de reanimación.