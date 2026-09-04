El menor sufrió un ahogamiento en una piscina de un hotel de Yaiza y los servicios sanitarios lograron recuperar su pulso antes de trasladarlo en helicóptero medicalizado al Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, donde finalmente falleció

Un niño de cinco años ha fallecido después de sufrir un ahogamiento en la piscina de un hotel de Playa Blanca, en el municipio de Yaiza, en Lanzarote. El menor sufrió el incidente este jueves, minutos antes de las 13:00 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta por el suceso.

RTVC

En el momento del incidente, el menor se encontraba en parada cardiorrespiratoria. El socorrista de la instalación, un médico y otras personas que se encontraban en el lugar comenzaron a practicarle maniobras de reanimación mientras llegaban los servicios de emergencia.

Hasta la piscina se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote y de la Policía Local.

A pesar del traslado urgente a Gran Canaria, el menor no pudo sobrevivir

El dispositivo movilizó una ambulancia medicalizada, otra de soporte vital básico y un helicóptero medicalizado. A su llegada, el personal sanitario valoró al niño y continuó las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, ya que el menor permanecía en parada cardiorrespiratoria.

Los sanitarios lograron recuperar el pulso del niño y estabilizarlo, tras lo que decidieron trasladarlo de urgencia en helicóptero medicalizado a la isla de Gran Canaria. El menor llegó al Hospital Materno Infantil de Gran Canaria en estado crítico.

El niño permaneció ingresado en el Hospital Materno Infantil, pero finalmente no pudo superar su estado crítico y falleció.