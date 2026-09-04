El accidente ocurrió en la calle La Trujilla de Cabo Blanco, en Arona, sobre las 16:30 horas

Un motorista resultó herido grave este viernes tras colisionar con un turismo en un accidente ocurrido en Cabo Blanco, en el municipio tinerfeño de Arona. El accidente tuvo lugar en la calle La Trujilla, donde los servicios de emergencia atendieron al afectado.

Imagen de archivo

El 112 Canarias recibió la alerta sobre las 16:30 horas y, a partir de ese momento, activó los recursos necesarios para atender el siniestro.

Traslado al hospital del motorista tras el accidente

El personal del Servicio de Urgencias Canario atendió al motorista, que presentaba politraumatismos de carácter grave. Los sanitarios lo estabilizaron antes de trasladarlo en ambulancia al hospital de La Candelaria.

Por su parte, agentes de la Policía Local regularon el tráfico en la vía mientras desarrollaban las actuaciones correspondientes tras la colisión. Los policías también realizaron el atestado correspondiente para recoger las circunstancias del accidente.