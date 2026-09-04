La feria de La Orotava dedica este año su programación a los trabajadores de la madera y podrá visitarse hasta el domingo 6 de septiembre

La feria de artesanía de Pinolere, en el municipio tinerfeño de La Orotava, ha inaugurado este viernes su 41ª edición con la participación de cerca de 200 artesanos procedentes de todo el archipiélago. La edición de este año tiene como protagonistas a los trabajadores de la madera por su vinculación con un material que guarda “historias de pasado, presente y futuro esenciales para el patrimonio insular”.

Informan: Beatriz Rodríguez / Moisés Mesa

A la inauguración han acudido el presidente de Canarias, Fernando Clavijo; el vicepresidente, Manuel Domínguez, quien además ha recibido el premio Cho feriante de honor 2026; la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el alcalde de La Orotava, Francisco Linares, entre otras autoridades.

Una cita para preservar las tradiciones

La muestra, considerada una de las grandes citas de la artesanía en Canarias, permanecerá abierta al público hasta el próximo domingo 6 de septiembre, con representaciones de cada uno de los rincones del archipiélago. La feria busca promover y mantener las tradiciones mediante talleres, exposiciones, presentaciones, homenajes y actuaciones musicales.

Entre las actividades destaca la exposición “La madera en el patrimonio de Canarias”, concebida para contribuir a la concienciación sobre la cultura y el conocimiento de la madera como patrimonio cultural. La programación incluye también una muestra dedicada al mueble artesanal canario, que cuenta con la colaboración de la Asociación San José.

Clavijo reivindica el valor de la artesanía

Durante su intervención, Clavijo ha destacado el esfuerzo que realiza la sociedad civil en encuentros como Pinolere para “mantener espacios que hacen posible que haya gente que pueda vivir de la artesanía”, al tiempo que defiende elementos identitarios de Canarias como las antiguas costumbres y oficios, pero también el arte y la cultura, que han representado el “espíritu canario a lo largo de la historia”.

“Son 41 años realizando una labor muy complicada, pero saber que se está logrando preservar nuestra identidad para las generaciones futuras, es algo maravilloso (…) En 2006 se puso en valor con la entrega a la feria del Premio Canarias, pero hay que ponerlo en valor todos los años y traer a los menudos y menudas para que sepan cómo vivíamos, lo que es nuestra cultura y que ellos también la conserven”, ha dicho Clavijo.