La secretaria general del PSOE de Tenerife plantea una alternativa al gobierno de Rosa Dávila y apuesta por “menos propaganda, más gestión y resultados”

La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, ha presentado este viernes su candidatura al proceso de primarias para encabezar la lista socialista al Cabildo de Tenerife, con el objetivo de ofrecer a la isla una alternativa al gobierno de Rosa Dávila, formado por Coalición Canaria y Partido Popular, con apoyo de Vox.

Raya ha asegurado que se presenta para sustituir “los anuncios, la autocomplacencia y la falta de escucha” por un Cabildo que escuche, ejecute y gobierne para la mayoría social de Tenerife.

“Tenerife necesita soluciones para acceder a una vivienda, desplazarse sin perder horas en las carreteras y disponer de unos servicios públicos que funcionen. Me presento para que el Cabildo vuelva a escuchar y responder”, ha afirmado.

Una apuesta por la gestión y los resultados

La dirigente socialista ha defendido que Tenerife cuenta con recursos y oportunidades, pero necesita un gobierno capaz de convertirlos en mejoras concretas para la ciudadanía y para sus 31 municipios.

“Un gobierno no se mide por los anuncios que realiza, sino por lo que ejecuta y por las soluciones que llegan a la vida de las personas. Tenerife necesita menos propaganda, más gestión y resultados que puedan comprobarse”, ha señalado.

Tamara Raya. PSOE de Tenerife

Una alternativa para gobernar

La dirigente socialista ha explicado que su objetivo pasa por ampliar el respaldo mayoritario que el PSOE obtuvo en 2023 y construir una mayoría suficiente para que una nueva victoria electoral se traduzca en un cambio efectivo de gobierno.

“No me presento solo para señalar lo que no funciona. Me presento para gobernar, ofrecer soluciones y devolver el Cabildo a la mayoría social de Tenerife”, ha declarado.

Tamara Raya ha apostado por un proyecto abierto a la sociedad, conectado con los municipios y capaz de unir al socialismo tinerfeño alrededor de prioridades como la vivienda, la movilidad, los servicios públicos, la protección del territorio y la igualdad de oportunidades.

“Frente a la autocomplacencia, escucha; frente a los anuncios, ejecución; y frente a un gobierno que representa la continuidad, una nueva mayoría social para transformar Tenerife”, ha concluido.