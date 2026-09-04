Tenerife acoge por primera vez una competición de HYROX en Canarias, una nueva modalidad dentro del fitness que ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años

HYROX, una modalidad que ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años. Imagen de recurso Magnific

El Centro Internacional de Ferias y Congresos de Tenerife se convierte desde este viernes 4 y hasta el domingo 6 de septiembre en el epicentro internacional del fitness con la celebración de HYROX, una competición considerada una de las principales pruebas de esta disciplina a nivel mundial y que en los últimos años ha experimentado un importante crecimiento tanto en participación como en repercusión internacional.

La cita llega por primera vez a Canarias con el respaldo del Cabildo de Tenerife, a través de Turismo de Tenerife, y reunirá en la isla a alrededor de 10.000 atletas procedentes de más de 100 nacionalidades. La magnitud del evento convierte esta edición en una oportunidad para reforzar la imagen de Tenerife como destino vinculado al deporte, especialmente en el ámbito de las grandes competiciones internacionales.

HYROX en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Imagen Cabildo de Tenerife

Carrera, fuerza y resistencia

HYROX combina carrera y ejercicios de fuerza y resistencia en un recorrido estructurado en el que los participantes deben alternar tramos de carrera con diferentes estaciones de entrenamiento funcional. Entre las pruebas que forman parte del formato se encuentran ejercicios como empujar y arrastrar trineos, realizar desplazamientos con peso, ejercicios de remo o movimientos funcionales de alta intensidad.

Una de las características de la competición es precisamente que el formato se mantiene de manera estandarizada en las diferentes ciudades donde se celebra, lo que permite a los atletas comparar sus resultados y competir bajo unas condiciones similares con independencia del lugar en el que participen.

Fundada en Hamburgo, Alemania, en 2017, HYROX es una competición de fitness organizada de septiembre a julio en distintas ciudades e instalaciones indoor. Una competición accesible a cualquier persona que combina 8 kilómetros de running y 8 workouts funcionales de manera intercalada. A lo largo de esta temporada se organizarán más 150 carreras HYROX en distintas ciudades del mundo, seis de ellas en España y una en Portugal.

Desde Turismo de Tenerife se considera que la celebración de este tipo de acontecimientos contribuye a consolidar la estrategia de la isla como destino deportivo internacional, aprovechando sus condiciones naturales, su oferta turística y sus infraestructuras para atraer acontecimientos capaces de generar actividad durante todo el año.

Con esta primera edición en Canarias, Tenerife da así un nuevo paso en su apuesta por el turismo deportivo y por la captación de grandes acontecimientos internacionales. Durante tres jornadas, el Recinto Ferial será escenario de una competición que pondrá a prueba la resistencia, fuerza, velocidad y capacidad física de miles de participantes, al tiempo que situará a la isla en el mapa mundial del fitness.

Primer evento en Canarias

Desde HYROX, el director del evento, Agustín García, ha señalado que “estamos muy contentos de poder celebrar nuestro primer evento en Canarias y queremos agradecer especialmente al Cabildo de Tenerife y a Turismo de Tenerife, al Gobierno de Canarias, y al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife todas las facilidades que nos han dado para hacer realidad este proyecto. Organizar un evento de estas características no es nada sencillo y contar con su apoyo y colaboración ha sido fundamental para que HYROX Tenerife sea una realidad”.

Por su parte, la mejor atleta española y actual Elite 15, Manuela García, indicó que “como atleta, me ha encantado poder pasar unos días previos a la competición descubriendo la isla. Tenerife tiene muchísimo que ofrecer a cualquier deportista: la luz, las horas de sol, la temperatura, el producto local y la enorme variedad de entornos para la práctica deportiva hacen que sea un destino increíble para entrenar y disfrutar”.