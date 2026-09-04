Entre los meses de septiembre y noviembre, la nueva edición del festival Keroxen contará con más de 30 propuestas artísticas procedentes de 15 países y que en esta edición tendrá una extensión internacional

Llega una nueva edición del festival Keroxen. Imagen del portal web del festival

Santa Cruz de Tenerife acogerá entre septiembre y noviembre la 18.ª edición de Keroxen, uno de los festivales de referencia de Canarias en el ámbito de la música experimental, la electrónica y la creación contemporánea. La nueva edición contará con más de 30 propuestas procedentes de 15 países y volverá a combinar música, artes visuales, performance, experimentación sonora y creación audiovisual.

La programación fue presentada en el Espacio Cultural El Tanque, en Santa Cruz de Tenerife, por el director de Keroxen, Néstor Torrens; el consejero delegado del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Guillermo Martínez; el consejero insular de Cultura, Museos y Deporte, José Carlos Acha; y la concejala delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez.

Desde el 10 de septiembre

El festival comenzará el 10 de septiembre en El Tanque, espacio que continúa siendo el principal punto de partida de Keroxen. Allí se concentrarán tres jornadas consecutivas, los días 10, 11 y 12 de septiembre, con doce propuestas procedentes de distintos continentes y una destacada presencia de artistas y proyectos de Canarias.

La primera jornada contará con los Cuartetos del Conservatorio Superior de Música de Canarias, además de Esther Ropón y Ernst Surberg, que presentarán una reinterpretación de la obra de Olivier Messiaen. Uno de los principales atractivos será la actuación de Xiu Xiu, formación estadounidense que llevará a Tenerife Eraserhead, un espectáculo inspirado en la película de David Lynch. También participarán Waq Waq Kingdom + Kalma con Amanogawa, una creación que combina electrónica, tradición musical japonesa y elementos audiovisuales desarrollada durante una residencia artística en el marco del festival.

El 11 de septiembre será el turno de Hatis Noit + Desilence, Dancelwerk, Seefeel y Rakta. La cantante japonesa Hatis Noit y el colectivo audiovisual Desilence explorarán la relación entre voz e imagen, mientras que Dancelwerk aportará una propuesta vinculada a la electrónica y la música de baile desde Canarias. También estarán Seefeel, grupo británico fundamental en la conexión entre electrónica, shoegaze, ambient y post-rock, y Rakta, formación brasileña que combina post-punk, psicodelia y krautrock.

La tercera jornada, el 12 de septiembre, contará con Ecos, proyecto de Nina Ndiaye e Inés Sybille que establece un diálogo artístico entre Senegal, Haití y Canarias. También actuarán Usted y Oliver Behrmann, con una propuesta que mezcla música, performance y creación audiovisual, y Gnod, colectivo británico procedente de Manchester. La jornada se cerrará con Takkak Takkak, proyecto indonesio-japonés centrado en la electrónica y la experimentación con diferentes tradiciones musicales.

Keroxen llega a Lanzarote

Otra de las citas destacadas será el regreso de Keroxen a Bajamar el 3 de octubre, donde actuarán Las Arañas del Neptuno, Javier Goldin y Severine Beata. Esta jornada mantiene la vinculación del festival con el territorio y con iniciativas relacionadas con la recuperación y el cuidado del paisaje.

El 10 de octubre, El Tanque volverá a acoger una jornada con propuestas internacionales como Namkhai Yeshi & Alessandro Di Maio, Sunday German Flowers & Gregorio Viera, Agua Dulce, Muqata’a + Fairouz Hasan y Praed. Entre ellas destaca False Vectors, una residencia desarrollada por los artistas palestinos Muqata’a y Fairouz Hasan a partir de la experimentación sonora.

La principal novedad de Keroxen 2026 será, no obstante, la creación de KRXN LZT, una extensión del festival en Lanzarote. Entre octubre y noviembre se celebrarán cuatro jornadas con artistas como Sara Fontán, Waq Waq Kingdom + Kalma, Rob Mazurek y Lagoss + Simone Marin, manteniendo la apuesta por la música experimental y la creación contemporánea.

Extensión internacional

El festival tendrá además una extensión internacional en Londres, fruto de su colaboración con Café OTO y el sello Discrepant. Esta iniciativa permitirá trasladar parte de las propuestas vinculadas a Keroxen a uno de los espacios europeos más reconocidos de la música experimental.

Con esta expansión territorial e internacional, Keroxen refuerza una filosofía que mantiene desde su nacimiento en 2009 en Santa Cruz de Tenerife: crear un espacio de encuentro para artistas y públicos interesados en propuestas alejadas de los circuitos convencionales. El festival no se limita a presentar trabajos ya terminados, sino que impulsa la producción de nuevas obras, residencias y colaboraciones entre creadores.

Las residencias artísticas seguirán siendo uno de los principales pilares de la edición de 2026. Proyectos como Amanogawa y False Vectors representan precisamente esta apuesta por utilizar Canarias como lugar de creación y encuentro, conectando a artistas locales e internacionales y generando nuevas propuestas que posteriormente pueden circular por otros escenarios.