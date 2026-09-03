La cita tendrá lugar este viernes a las 21:00 horas en el escenario principal de las Fiestas del Cristo de La Laguna y contará con Cristina Ramos, Jorge de León, Besay Pérez y Javier Hernández como invitados

Las Fiestas en honor al Santísimo Cristo de La Laguna vivirán este viernes, a partir de las 21:00 horas, una noche dedicada al folclore y la cultura mexicana con la celebración de la 48ª edición del Festival Sabandeño. La mítica formación lagunera ofrecerá un recorrido musical por algunos de los grandes éxitos de México junto a las voces de Cristina Ramos, Jorge de León, Besay Pérez y Javier Hernández, invitados especiales de esta edición.

El Festival Sabandeño suma una nueva edición en las Fiestas del Cristo. Ayuntamiento de La Laguna

La presentación del festival tuvo lugar en la sede de la Fundación México-Canarias, con la participación del alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; el concejal de Fiestas, Dailos González; el segundo teniente de alcalde, Fran Hernández; el viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias, Jonathan Domínguez; la directora de la Fundación México-Canarias, Yolanda Cordobés; el director general de Los Sabandeños, Elfidio Alonso Palazón; el director musical del grupo, Israel Espino; el tenor Jorge de León; y los solistas de Los Sabandeños Besay Pérez y Javier Hernández.

Casi medio siglo de música en las Fiestas del Cristo

Luis Yeray Gutiérrez felicitó a Los Sabandeños y a su director y fundador, Elfidio Alonso, “por esta relación histórica con nuestras queridas Fiestas del Cristo, que ya acumula cerca de medio siglo”. El alcalde destacó que se trata de “uno de los actos más populares y esperados de estas fechas” y subrayó que la agrupación se ha convertido en “un símbolo de la universalidad de La Laguna”.

El alcalde señaló que esta edición ofrecerá un homenaje a México, un territorio con una relación “estrecha y dilatada” con Canarias y España, reforzada durante el siglo XX por el exilio de españoles que huyeron de la Guerra Civil y la dictadura. “Es evidente que existe un profundo vínculo cultural y sobre todo a través de la música, que es la que Sabandeños nos trae a través de este espectáculo”, remarcó.

Los Sabandeños reivindican el legado musical mexicano

Elfidio Alonso agradeció el apoyo del Ayuntamiento de La Laguna y del resto de entidades colaboradoras y animó al público lagunero y tinerfeño a acudir al festival, “abarrotando la plaza como ha venido ocurriendo en tantas ocasiones”.

El director general de Los Sabandeños recordó que ya son 48 los festivales que la agrupación ha ofrecido en La Laguna, contribuyendo a enriquecer la fama de su riqueza cultural y a preservar una herencia musical que, según señaló, debe llegar a las sucesivas generaciones.

El director musical, Israel Espino, explicó que el grupo pretende “devolverle a México el gran legado que nos han regalado durante tantos años en forma de canciones, películas y otros testimonios”. Para ello, han seleccionado a “los mejores virtuosos de la música mexicana de las islas” y han trabajado el repertorio “con el mayor de los respetos”.

Espino avanzó que el público podrá disfrutar de “un lujo de solistas y una gran selección musical” con la que Los Sabandeños pretenden transmitir el sentimiento mexicano durante la velada.

Un repertorio con grandes clásicos

Los solistas Jorge de León, Besay Pérez y Javier Hernández destacaron “el orgullo, la ilusión y la enorme responsabilidad” que supone para ellos participar nuevamente en el Festival junto al resto de integrantes de Los Sabandeños, no solo como músicos, sino también “como laguneros de nacimiento”.

El repertorio incluirá algunos de los temas mexicanos más reconocibles, entre ellos ‘Volver, volver’, ‘El Rey’, ‘El pastor’ y ‘Cielito lindo’. La selección también contempla canciones como ‘Dónde andará ese cariño’, ‘El son de la negra Guadalajara’, ‘La gata bajo la lluvia’, ‘Fue tanto tu cariño’, ‘Por amor’, ‘Paloma querida’, ‘Luz de luna’, ‘La mitad que me faltaba’ y ‘Para ti’.

La velada se completará con ‘Serenata huasteca’, ‘Regálame esta noche’, ‘Amor eterno’, ‘Júrame’, ‘Abrázame muy fuerte’, ‘Malagueña salerosa’ y ‘Granada’, dentro de un repertorio concebido para recorrer diferentes épocas y estilos de la música mexicana.