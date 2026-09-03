El menor sufrió una parada cardiorrespiratoria y los sanitarios lograron recuperar su pulso tras practicarle maniobras avanzadas de reanimación

Un niño de 5 años ha sufrido un ahogamiento en una piscina del municipio de Yaiza, en Lanzarote, y ha tenido que ser trasladado de urgencia en helicóptero medicalizado al Hospital Materno Infantil de Gran Canaria después de que los servicios sanitarios consiguieran estabilizarlo.

Imagen de archivo. 112 Canarias

El incidente ocurrió este jueves, minutos antes de las 13:00 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta por el suceso.

El socorrista y un médico iniciaron la reanimación

En el momento del incidente, el menor se encontraba en parada cardiorrespiratoria. El socorrista de la instalación, un médico y otras personas que se encontraban en el lugar comenzaron a practicarle maniobras de reanimación mientras llegaban los servicios de emergencia.

Hasta la piscina se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote y de la Policía Local.

Los sanitarios recuperaron el pulso del menor

El dispositivo movilizó una ambulancia medicalizada, otra de soporte vital básico y un helicóptero medicalizado. A su llegada, el personal sanitario valoró al niño y continuó las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, ya que el menor permanecía en parada cardiorrespiratoria.

Los sanitarios lograron recuperar el pulso del niño y, una vez estabilizado, decidieron su traslado urgente en helicóptero a la isla de Gran Canaria para su ingreso en el Hospital Materno Infantil.