El afectado presentaba síntomas de ahogamiento de carácter moderado y fue trasladado al Hospital General de Fuerteventura

Un socorrista rescató este jueves del mar a un joven que se estaba ahogando en la costa de Fuerteventura. Concretamente, en la zona de Grandes Playas, en el municipio de La Oliva.

Imagen de archivo

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta a las 14:22 horas sobre lo ocurrido. En ese momento, movilizó hasta el lugar a efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y de la Policía Local.

Atención sanitaria tras el rescate

A su llegada, el personal sanitario de una ambulancia de soporte vital básico atendió al afectado, un hombre de 18 años que previamente había recibido asistencia del socorrista.

El joven presentaba síntomas de ahogamiento de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que los sanitarios decidieron trasladarlo en la ambulancia al Hospital General de Fuerteventura, donde continuaría recibiendo atención médica.