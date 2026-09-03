La mujer sufrió una parada cardiorrespiratoria y recibió maniobras de reanimación de los servicios de salvamento de Cruz Roja y del personal sanitario del SUC

Una mujer de 68 años permanece ingresada en estado crítico después de que los servicios de emergencia la rescataran del mar con signos de ahogamiento y en parada cardiorrespiratoria en la playa de Las Alcaravaneras, en Las Palmas de Gran Canaria.

Imagen de archivo

Los hechos ocurrieron poco antes de las 12:00 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta por el rescate de una mujer del mar en esta playa.

Reanimación tras el rescate

Los servicios de salvamento de Cruz Roja atendieron inicialmente a la mujer y comenzaron las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar. A su llegada, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) continuó con las maniobras hasta conseguir revertir la parada cardiorrespiratoria.

Una vez estabilizada, los sanitarios trasladaron a la mujer en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde permanece ingresada en estado crítico.

Durante la intervención también participaron agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, que colaboraron con los servicios de emergencia en el dispositivo desplegado en la zona.