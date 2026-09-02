Los servicios de emergencias encontraron el cuerpo sobre las 14:15 horas de este miércoles tras activar un dispositivo de búsqueda por tierra, mar y aire en la Playa de Los Pocillos

Los servicios de emergencias han localizado sobre las 14:15 horas de este miércoles el cuerpo sin vida de un bañista de 78 años que había desaparecido mientras nadaba en la Playa de Los Pocillos, en el municipio lanzaroteño de Tías.

Imagen de archivo

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, una alerta avisó de que no aparecía una persona que había salido a nadar, por lo que se activó un dispositivo de búsqueda por tierra, mar y aire.

El cuerpo fue localizado en el mar

El Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote intervino en la zona con una moto acuática, con la que localizó el cuerpo del afectado y lo trasladó hasta la playa.

Una vez en tierra, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) tan sólo pudo confirmar el fallecimiento del bañista.

En el dispositivo de búsqueda participaron también un helicóptero de rescate y una embarcación del GES, Salvamento Marítimo y personal del Salvamento en Playas de Tías.

La Guardia Civil custodió el cuerpo

Finalmente, la Guardia Civil custodió el cuerpo del fallecido hasta la llegada de la autoridad judicial e instruyó las diligencias correspondientes.

La Policía Local, por su parte, colaboró con el resto de los recursos desplegados en la zona.