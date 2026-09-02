La cita regional, que se celebrará del 10 al 15 de septiembre en Mancha Blanca, incorpora a Uruguay como invitado internacional

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa presentó los datos y novedades de la 37ª Feria de Artesanía de Lanzarote, que reunirá en el recinto ferial de Mancha Blanca, en Tinajo, a más de 140 artesanos, colectivos e instituciones. El encuentro regional experimenta así un notable crecimiento respecto a la edición anterior. La cita, volverá a situar la artesanía en el centro de la actividad cultural de la isla.

Llega la 37ª Feria de Artesanía de Lanzarote, con 140 participantes y Uruguay como país invitado. Cabildo de Lanzarote

El presidente del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Oswaldo Betancort, abrió la presentación con un agradecimiento a todas las personas y entidades implicadas en la organización, con una mención especial a los Centros de Cultura, Arte y Turismo (CACT) y al municipio de Tinajo, por acoger un año más el evento. Betancort destacó también el esfuerzo organizativo y el impacto económico y cultural de la feria. “Esta feria vuelve a posicionar a Lanzarote como epicentro de la excelencia artesanal de toda Canarias. Pasar de 120 a más de 140 participantes demuestra que el sector está vivo y fuerte, amén que este grupo de gobierno no escatima apoyos para visibilizar el minucioso trabajo, las técnicas tradicionales y el incalculable valor patrimonial que existe detrás de cada pieza comercializada”, resaltó.

El presidente insular insistió además en el carácter cien por cien inclusivo de la feria. También, su apuesta por la internacionalización, que este año incorpora la presencia de Uruguay. También hizo un llamamiento a la ciudadanía de Lanzarote “a colaborar adquiriendo una pequeña pieza de cultura, pues comprar artesanía es adquirir patrimonio, cultura, señas de identidad, economía que se queda en Lanzarote, y aportar nuestro granito de arena para que ese patrimonio cultural y local perviva en la isla”.

Música, territorio y homenaje a las mujeres

El consejero de Cultura de la corporación insular, Jesús Machín, puso el acento en la cohesión territorial y la oferta cultural que reúne esta edición. “Creo que esta edición la Feria de la Artesanía congrega la mayor oferta cultural de todas las ferias que he visitado de este tipo. Por ejemplo, combina equilibradamente diversas opciones musicales: hay música popular, hay parrandas, y también propuestas como el espectáculo inédito de ‘Acatife, ecos de la mujer’, como homenaje a todo lo que ayudaron las mujeres al progreso de la isla”.

La consejera delegada de Artesanía, Aroa Revelo, explicó por su parte el riguroso proceso de selección que ha precedido a la edición de 2026 y puso en valor los 37 años de trayectoria de la feria. “Celebramos 37 años de historia, de identidad, de cultura y de patrimonio. Tan solo nos queda invitarles a que vengan para disfrutar en persona del 10 al 15. Lanzarote no necesita una feria insular, sino una feria regional, y es la demanda que vamos a hacerle al Gobierno de Canarias, al ser la reivindicación que siempre nos hacen no solo nuestro artesanos, sino los de toda Canarias. No entendemos unas Fiestas de los Dolores sin la participación de nuestra gente, pues forma parte de la identidad de la isla”.

El alcalde de Tinajo, Jesús Machín, celebró la consolidación de Mancha Blanca como punto neurálgico del septiembre insular y destacó la implicación del municipio anfitrión. “Para Tinajo es un orgullo volver a ser el corazón latente de las tradiciones de la isla. Ponemos a disposición toda nuestra infraestructura municipal para acoger a los más de 70.000 visitantes que se esperan este año. Por ejemplo, las guaguas van a estar más cerca de la iglesia, lo que no solo beneficia a la gente mayor, sino a todo el mundo, no solo durante la feria sino para todas las fiestas”, afirmó. El alcalde invitó además a participar en la lectura del pregón, prevista para el día 9 a las 8:30 pm.

Las sombreras toman el relevo a las soletas

La 37ª Feria de Artesanía de Lanzarote incorpora importantes cambios en su propuesta temática y expositiva respecto a la edición de 2025. El principal giro afecta al monográfico de la feria: después de dedicar la pasada edición al calzado tradicional, las soletas, este año la organización centra su atención en las típicas sombreras y sombreros elaborados con fibras vegetales de Lanzarote y La Graciosa.

La nueva temática busca rescatar, visibilizar y salvaguardar los conocimientos técnicos y el minucioso proceso de confección de esta indumentaria tradicional. Una vestimenta históricamente vinculada a las labores del campo y a la identidad canaria. El recinto ferial reforzará además su identidad y cohesión mediante actividades intergeneracionales y formativas.

Oficios tradicionales de nuevo en primer plano

La programación recupera de forma destacada el espacio ‘La Herencia en las manos’. Esta iniciativa facilitará la participación de una decena de artesanos mayores y veteranos de la isla. Los maestros artesanos realizarán demostraciones en vivo de distintos oficios tradicionales con el objetivo de afianzar la transmisión del patrimonio entre los visitantes y las nuevas generaciones.

Junto a ellos, la feria contará con un equipo formativo integrado por ocho profesionales independientes. Su objetivo, dedicar las seis jornadas del encuentro a impartir talleres y exhibiciones didácticas. La propuesta reforzará así el componente formativo de una feria que combina la exposición y comercialización de artesanía con la transmisión de conocimientos y técnicas tradicionales.

Seis jornadas en Mancha Blanca

La 37ª Feria de Artesanía de Lanzarote abrirá sus puertas el jueves 10 de septiembre a las 17:30 horas. Desde el día 11 y hasta el martes 15, el recinto permanecerá abierto de 10:30 a 21:30 horas.

Las inscripciones para los talleres podrán realizarse a partir del 7 de septiembre a las 9:00 horas a través de artesanialanzarote.com