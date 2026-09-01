Las instituciones canarias y The IRONMAN Group reafirman su compromiso con una prueba que se celebrará en mayo de 2027 y que durante más de tres décadas ha vinculado deporte, turismo y promoción de la Isla

IRONMAN Lanzarote presentó este lunes oficialmente la 35ª edición de la prueba, que se celebrará en mayo de 2027, durante un acto que reunió al Cabildo de Lanzarote, SPEL-Turismo Lanzarote, el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Tías y The IRONMAN Group. La presentación sirvió para reafirmar el compromiso conjunto con uno de los eventos deportivos de mayor proyección internacional de Canarias y para marcar el inicio de una nueva etapa en su trayectoria.

IRONMAN Lanzarote presenta su 35ª edición y abre una nueva etapa de cara a 2027. Cabildo de Lanzarote

La edición de 2027 tendrá un significado especial al alcanzar el IRONMAN Lanzarote su 35ª edición, después de más de tres décadas en las que la prueba ha adquirido reconocimiento internacional por la exigencia de su recorrido, sus paisajes volcánicos y la estrecha relación que ha construido con Lanzarote y con la sociedad insular.

Una nueva etapa para una prueba histórica

Durante la presentación, las instituciones y la organización destacaron la colaboración entre las administraciones públicas, el sector turístico y The IRONMAN Group como una de las claves para garantizar el futuro del evento, reforzar su impacto económico y promocional y continuar proyectando Lanzarote y Canarias como territorios de referencia internacional para la práctica deportiva al aire libre.

El presidente del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Oswaldo Betancort, destacó el arraigo de la prueba en la sociedad lanzaroteña. “En Lanzarote sentimos el IRONMAN como algo muy nuestro. Durante todos estos años hemos visto a miles de deportistas llegados de todo el mundo, pero también a muchos atletas de nuestras islas, asumir este enorme desafío personal. Y, quizá, lo más importante es comprobar cómo ese reto sigue pasando de generación en generación. El IRONMAN es una gran celebración del deporte y también una demostración de la capacidad de Lanzarote para implicarse y volcarse con un acontecimiento de esta dimensión”.

Betancort añadió: “Estamos profundamente orgullosos del camino recorrido y del extraordinario trabajo desarrollado por Club La Santa para hacer crecer esta prueba y convertirla en lo que representa hoy. Afrontamos ahora una nueva etapa con la responsabilidad de preservar ese legado y con la convicción de que IRONMAN Lanzarote seguirá llevando el nombre de nuestra Isla a lo más alto del deporte mundial”.

Deporte y promoción turística

El viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, José Manuel Sanabria, señaló que “a través de las convocatorias de patrocinio impulsadas por la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, desde Turismo de Canarias hemos consolidado una imagen de destino atractivo, con una nutrida agenda de eventos del máximo nivel, entre los que se encuentra IRONMAN Lanzarote, una prueba que contribuye a enriquecer y diversificar la oferta deportiva tanto para residentes como para visitantes”.

Sanabria afirmó que “Apostar por eventos consolidados como este, que en su próxima cita alcanzará su trigésima quinta edición, nos permite incrementar la calidad de la experiencia en el destino Islas Canarias y, al mismo tiempo, avanzar en uno de los objetivos que nos hemos marcado para esta legislatura: situar a la ciudadanía canaria en el centro de nuestra acción”, y destacó “el elevado retorno económico y publicitario de la prueba y su firme compromiso con la sostenibilidad ambiental y social”.

El viceconsejero incidió además en que IRONMAN Lanzarote “es un buen ejemplo de cómo la colaboración público-privada puede actuar en beneficio del territorio. Una gran cita deportiva internacional, que en su última edición registró cerca de dos mil solicitudes, puede integrarse plenamente en el destino, respetando el paisaje insular y reforzando al mismo tiempo sus valores”.

Un impulso para el deporte en Lanzartote

El consejero de Actividad Física y Deportes del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Juan Monzón, aseguró que la nueva etapa supondrá un impulso de primer nivel para el deporte en Lanzarote. Monzón explicó que desde su primera reunión con el equipo de IRONMAN España percibió la voluntad de seguir mejorando una prueba considerada entre las más exigentes del mundo y de consolidar a Lanzarote como uno de los grandes epicentros internacionales del triatlón de larga distancia.

“Desde la primera reunión que mantuve con el equipo de IRONMAN España percibí claramente la voluntad de seguir mejorando una prueba considerada entre las más exigentes del mundo y de consolidar a Lanzarote como uno de los grandes epicentros internacionales del triatlón de larga distancia”, afirmó Monzón, quien agradeció al equipo de la marca “el trato, el cariño y el cuidado con los que están abordando esta nueva etapa en nuestra Isla”.

Un evento que atrae visitantes durante todo el año

El consejero delegado de SPEL-Turismo Lanzarote, Héctor Fernández, puso en valor la capacidad del IRONMAN para atraer visitantes vinculados al deporte y al propio destino, además de destacar que su repercusión turística se extiende más allá del fin de semana de competición.

“El valor turístico del IRONMAN trasciende ampliamente la fecha de celebración de la prueba. Cada año atrae a deportistas que llegan a Lanzarote meses antes para entrenar, reconocer el recorrido y preparar aquí su participación, lo que amplía considerablemente su capacidad para generar flujos turísticos y nos permite mantener una relación continuada con una comunidad deportiva internacional especialmente fidelizada”, explicó Fernández.

Fernández añadió que “desde SPEL-Turismo Lanzarote entendemos el IRONMAN como una herramienta estratégica de promoción y posicionamiento. Nos permite conectar con un segmento que encuentra en nuestro clima, nuestro paisaje, nuestra naturaleza y nuestras condiciones para la práctica deportiva motivos para elegir Lanzarote no solo para competir, sino también para entrenar, viajar y regresar al destino a lo largo del año”.

Puerto del Carmen, parte esencial del IRONMAN

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Tías, Ismael Cruz, destacó la especial vinculación de Puerto del Carmen y del municipio con la prueba. “IRONMAN Lanzarote es mucho más que una competición deportiva: forma parte de la historia, del alma y de la identidad de Puerto del Carmen y de Tías. Durante más de tres décadas hemos vivido de cerca la emoción, el esfuerzo y la capacidad de superación de miles de atletas que han convertido nuestras calles y nuestros paisajes en escenario de historias inolvidables”.

“Para Tías es un inmenso orgullo seguir formando parte de esta gran familia y abrir cada año nuestras puertas a quienes convierten IRONMAN Lanzarote en una experiencia única que deja una huella profunda en nuestro municipio”, añadió Cruz.

The IRONMAN Group asumirá la organización desde 2027

Thomas Veje Olsen, Senior Vice President and Managing Director EMEA de The IRONMAN Group, destacó la posición singular de Lanzarote dentro del calendario internacional de la marca. “IRONMAN Lanzarote ocupa un lugar único en la historia de nuestro deporte. Como organizadores del evento a partir de 2027, asumimos la responsabilidad de continuar el legado de esta prueba legendaria con el máximo respeto. Es reconocida en todo el mundo por su dureza, su carácter y por la extraordinaria conexión que existe entre los atletas, la Isla y su comunidad”, afirmó.

“Nuestro compromiso es preservar todo aquello que la hace especial y, al mismo tiempo, seguir fortaleciendo su legado para las futuras generaciones de triatletas. Queremos que Lanzarote continúe siendo uno de esos lugares que cualquier atleta de IRONMAN sueña con conocer y conquistar algún día”, concluyó Olsen.

De cara a mayo de 2027, las instituciones participantes y The IRONMAN Group reafirmaron su voluntad de continuar trabajando conjuntamente para mantener IRONMAN Lanzarote como una de las grandes referencias internacionales del triatlón de larga distancia, generar impacto económico y visibilidad turística y preservar el espíritu que durante más de tres décadas ha convertido la prueba en un desafío para miles de atletas de todo el mundo.