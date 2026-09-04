El Atlético Paso recibe este domingo al CD Numancia de Soria en el Municipal de El Paso, en una jornada que servirá para dar la bienvenida al curso 2026/2027

El Atlético Paso abandera el reencuentro de La Palma con la Segunda Federación / CD Atlético Paso

El Club Deportivo Atlético Paso inicia esta semana la temporada oficial 2026/2027, un curso especialmente ilusionante para la entidad verdinegra y para el fútbol palmero, con el regreso de La Palma a Segunda Federación.

Después de una temporada histórica, marcada por el campeonato de liga en Tercera Federación, el ascenso y la conquista de la Copa Heliodoro, el Atlético Paso afronta ahora un nuevo reto competitivo en una categoría exigente, con una ilusión especial por todo lo que representa este año para el club.

La temporada 2026/2027 llega en un momento importante para la entidad. El club celebra su 75 aniversario, una fecha señalada para la familia verdinegra y una oportunidad para mirar al camino recorrido, reconocer a quienes han formado parte de su historia y seguir construyendo el presente y el futuro del Atlético Paso.

A esa carga histórica se suma el trabajo realizado durante los últimos meses para preparar el inicio de competición. El club ha completado una plantilla renovada, ha reforzado su estructura deportiva, ha consolidado su cuerpo técnico y ha trabajado en distintas áreas internas para llegar al arranque liguero con un proyecto preparado, competitivo y coherente con la exigencia de la categoría.

Cita especial en El Paso

Desde la entidad se vive este inicio con responsabilidad, humildad y ambición. Sin perder de vista el camino recorrido, el Atlético Paso afronta una de las temporadas más ilusionantes de su historia reciente, no solo por el nivel competitivo que supone la Segunda Federación, sino también por el crecimiento del proyecto y por el papel que el club vuelve a asumir como representante del fútbol palmero en categoría nacional.

El estreno oficial llegará este domingo, 6 de septiembre, en el Estadio Municipal de El Paso, donde el conjunto verdinegro recibirá al CD Numancia de Soria en la primera jornada de liga. El encuentro supondrá el regreso de la competición oficial al Municipal, que cuenta con unas instalaciones renovadas, y reunirá a dos equipos llamados a protagonizar un inicio de temporada de gran nivel en el Grupo 5 de Segunda Federación.

La cita tendrá además un carácter especial, ya que servirá como bienvenida institucional a la temporada 2026/2027. Durante la jornada se presentará también la imagen conmemorativa del 75 aniversario del CD Atlético Paso, dentro de un año especialmente significativo para la entidad.

Además, el club realizará una rifa de una camiseta oficial del Atlético Paso entre los asistentes, dentro de una jornada pensada para reencontrar al equipo con su afición y comenzar la temporada con el apoyo del Municipal.

Una temporada para vivir desde dentro

El Atlético Paso continúa también con su campaña de socios 2026/2027, bajo el lema “SOY APASIONADO”, con diferentes modalidades adaptadas a distintas formas de vivir el club: Socio Oro, Abonado Plata, Socio Bronce, Carnet Joven y Carnet Empresa.

Desde la entidad se anima a la afición verdinegra, a la ciudadanía de El Paso y a toda La Palma a sumarse al proyecto en una temporada de especial relevancia para el club y la isla.

El respaldo de la grada será una pieza clave desde la primera jornada. El Municipal de El Paso volverá a ser el punto de encuentro de una afición que ha acompañado al equipo en los momentos más importantes y que ahora está llamada a vivir desde dentro un curso cargado de trabajo, ilusión y significado.

Apoyo institucional, patrocinadores y empresas colaboradoras

El CD Atlético Paso quiere agradecer el respaldo de las instituciones, entidades y empresas que acompañan al club en esta nueva temporada y que hacen posible seguir consolidando un proyecto deportivo, social e insular.

En el ámbito institucional, el club cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de El Paso, a través de Hola El Paso; el Cabildo de La Palma; Visit La Palma; el Gobierno de Canarias; y Turismo de Canarias, cuya implicación resulta fundamental para que el Atlético Paso siga representando a El Paso y a La Palma en Segunda Federación.

Asimismo, el club agradece el compromiso de Capitten, partner técnico oficial del CD Atlético Paso, así como el apoyo de patrocinadores principales como Toyota Canarias, Loro Parque y Tinabana Salud, que forman parte esencial del crecimiento y la estructura del proyecto verdinegro.

Además, desde el Club se quiere poner también en valor el respaldo de empresas locales y colaboradoras premium como Melchora, Transpecarpe, Prevepal, Hidrolap, Quesos Perera y Transportes Carballo, cuyo apoyo contribuye de forma directa al día a día del club.

El compromiso de todas estas instituciones, marcas y empresas es clave para afrontar una temporada ilusionante y seguir haciendo del Atlético Paso un proyecto que trasciende lo deportivo.