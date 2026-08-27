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Incendio en un inmueble en Mazo, La Palma, con un posible fallecido

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Los efectivos trabajan en el lugar tras originarse un fuego por una posible explosión, a la espera de confirmar si hay una persona en su interior

Los servicios de emergencias intervienen en estos momentos en el municipio palmero de Villa de Mazo para sofocar las llamas de un incendio. El suceso ha comenzado tras registrarse una posible explosión en el interior del inmueble. Por ahora, las autoridades intentan confirmar si alguna persona permanece atrapada dentro.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El personal de emergencias mantiene activo un operativo en la zona para controlar la situación y asegurar el perímetro afectado.

Origen del fuego y posible persona en su interior

Las primeras hipótesis apuntan a una explosión como el detonante de este siniestro en el municipio de Mazo. Asimismo, los técnicos analizan las circunstancias exactas que provocaron el incidente para determinar el origen del fuego.

Por consiguiente, el consejero insular, Darwin Rodríguez, ha comunicado que una persona podría encontrarse en el interior. No obstante, no hay confirmación oficial esta sospecha. Mientras tanto, los diferentes equipos de extinción concentran todos sus esfuerzos en sofocar completamente las llamas.

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