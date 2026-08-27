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La Laguna Tenerife abre las puertas del Santiago Martín

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La Laguna Tenerife celebra este jueves, 27 de agosto de 2026, un entrenamiento de puertas abiertas en el Pabellón Santiago Martín

La Laguna Tenerife reedita este jueves una de las iniciativas con más demanda y que más éxito ha tenido en los últimos veranos. El primer equipo aurinegro ha llevado a cabo un entrenamiento de puertas abiertas en el Pabellón Santiago Martín, con acceso gratuito.

La Laguna Tenerife abre las puertas del Santiago Martín este jueves
La Laguna Tenerife abre las puertas del Santiago Martín este jueves / Elena González

El acceso al recinto se producía por las puertas números 3 y 4, a través de las cancelas que dan a la Calle Mercedes, entre las 17:30 y las 18:00 horas. El entrenamiento fue un éxito, cientos de aficionados asistieron al pabellón Santiago Martín para ver a los aurinegros.

La iniciativa, gratuita y para toda la familia, fue posible gracias a la colaboración de IDECO, que ha tenido operativo su parking, con acceso a los ascensores de las puertas 4, 8 y 12 hasta la terraza exterior del recinto. Las personas con movilidad reducida han podido acceder al interior del Pabellón, a través de la puerta 2.

Una oportunidad especial

La jornada ha permitido a la afición aurinegra disfrutar in situ de como trabaja el grupo de Jaka Lakovič, una oportunidad especial para ver las prestaciones del proyecto canarista 26/27.

Además, la afición ha podido escuchar de primera mano el saludo de su jugador, Marcelinho Huertas.

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La Laguna Tenerife abre las puertas del Santiago Martín este jueves
La Laguna Tenerife abre las puertas del Santiago Martín este jueves

Imágenes de Elena González / RTVC

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