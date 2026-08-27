Este jueves se ha celebrado la última reunión de organización conjunta de todos los dispositivos de seguridad, emergencias, sanitario y de transporte

Teror se prepara para recibir a miles de visitantes en las Fiestas del Pino 2026, con un Plan de Seguridad ante emergencias elaborado por el ayuntamiento. Este jueves se ha sido expuesto a todo el dispositivo de seguridad, emergencias, sanitario, de transportes e instituciones.

La Fiesta del Pino estará custodiada por más de 600 efectivos de seguridad y emergencias / Ayuntamiento de Teror

El alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, presidió la reunión de coordinación de la seguridad de las Fiestas del Pino, que tuvo lugar en el salón de actos de la Casa Consistorial. Con la participación de medio centenar de representantes de los dispositivos de seguridad como la Guardia Civil, la Policía Local o la Policía Nacional.

El dispositivo de seguridad que lo formarán unos 600 efectivos, está preparado para hacer frente a la alta cifra de participación que se espera. Teniendo en cuenta los datos de 2026, especialmente en los días previos y víspera del Día del Pino.

El plan, dirigido por César García, contempla un dispositivo con drones de los senderos que conducen a Teror los días 7 y 8 de septiembre. Con el objetivo de la prevención de incendios forestales y al mismo tiempo realizar una labor disuasoria en casos de emergencia.

Restricciones de tráfico en los accesos a Teror el 7, 8 y 13 de septiembre

GC-21 Sentido único: Tamaraceite – Teror

07:00 horas hasta las 19:00 horas del día 7 de septiembre.

02:00 horas hasta las 15:00 horas del día 8 de septiembre.

07:00 horas hasta las 15:00 horas del día 13 de septiembre.

GC-21 Cerrada tráfico

Desde 19:00 horas del día 7 hasta las 02:00 horas del día 8 de septiembre.

GC-43 Sentido único: Teror – Arucas

Desde las 07:00 horas del día 7 hasta las 15:00 horas del día 8.

GC-219 Sentido único: Rotonda Miraflor a rotonda viaducto

07:00 horas hasta las 19:00 horas del día 7 de septiembre.

02:00 horas hasta las 15:00 horas del día 8 de septiembre.

07:00 horas hasta las 15:00 horas del día 13 de septiembre.

GC-219 Cerrada

Desde 19:00 horas del día 7 hasta las 02:00 horas del día 8 de septiembre.

GC-432 Sentido único: Intersección GC-21 con GC-432 hacia GC-43

Desde las 22:00 horas del día 7 de septiembre hasta las 06:00 horas del día 8 de septiembre.

El acceso al Casco estará cerrado al tráfico el 7 de septiembre desde las 17:00 horas hasta las 5:00 de la madrugada del 8 de septiembre. En este horario se prohibirá el acceso al casco urbano a cualquier persona que lleve material susceptible de ocasionar daños. Se realizarán en los accesos al Casco controles de vidrio.

Control de accesos a Teror

Desde las 7 de la mañana del 7 de septiembre hasta las 15:00 horas del día 8 de septiembre, y desde las 7:00 hasta las 15:00 horas el día 11 de septiembre, se establecerá un servicio de Seguridad y Vigilancia, a cargo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en las vías de acceso y salida a Teror de forma permanente.

Este servicio establecerá 8 puntos de control en San Matías, Cruce de Los Llanos, GC-219 (la altura del Puente del Molino, GC-21 (bifurcación calle Camino Viejo del Hoyo), GC-21 (bifurcación GC-213 (Cruce de la gasolinera Cepsa) , GC-433 (Avda. Monseñor Socorro Lantigua, bifurcación C/ Virgen de Lourdes), GC-433 (C/ Monseñor Socorro Lantigua, bifurcación C/ El Mesón) y GC-21 (entrada al Viaducto).

Vigilancia con drones

Este año también estará presente en el Plan de Seguridad del Pino la Unidad de Drones de la Policía Local de Telde, los días 4, 7 y 8 de septiembre, con el objetivo de definir el plan de vuelo que se llevará a cabo en el evento. El dispositivo de dron está dotado con una cámara de altísima definición, capaz de captar imágenes detalladas desde una gran altura, y también en la oscuridad, a través de focos y una cámara térmica. También dispone de altavoz y sirena policial para emitir comunicados disuasorios.

Estacionamientos

Los estacionamientos en el Casco de Teror durante la Fiesta del Pino son muy limitados, por lo que se recomienda el uso del transporte público.

El centro de Teror dispone de estacionamientos en los bajos de la Plaza de Sintes, el solar de Los Yánez Matos, junto a la Estación de Guaguas (excepto los días acotados para fuegos artificiales), en la Estación de Guaguas, en Los Perales y en la entrada a Teror junto a la gasolinera.

La Fiesta del Pino estará custodiada por más de 600 efectivos de seguridad y emergencias / Ayuntamiento de Teror

Transporte

Los días 7 y 8 de septiembre, y también el Día de las Marías, el 13 de septiembre, y en eventos multitudinarios, la compañía de transporte Global desplegará la mayor parte de sus recursos humanos y vehículos para ofrecer servicios especiales en la festividad del Pino, de tal forma que todos los grancanarios/as y visitantes puedan desplazarse con comodidad y seguridad a Teror.

Prohibición de circular bicicletas el 7 y 8 de septiembre

Para evitar riesgos de accidentes, este año también se prohíbe la circulación de bicicletas en la GC-21, en el tramo de Tamaraceite a Teror, desde el 7 de septiembre a las 11:00 horas, hasta el 8 de septiembre a las 15:00 horas.

Al mismo tiempo, se ruega máxima precaución a ciclistas, vehículos motorizados y peatones que circulen por la vía en los en estas fechas. Para ciclistas, el 19 de septiembre tendrá lugar la marcha Cicloturista solidaria El Pino.

Camino seguro al Pino

Para preservar la peregrinación de forma segura y evitar incidencias en los caminos que conducen a Teror, el Plan de Seguridad recoge la puesta en marcha de la campaña en redes sociales ‘Camino seguro al Pino’, en la que se ofrecerán varias recomendaciones que faciliten el desarrollo de la caminata y la seguridad, tanto personal como vial.

Al mismo tiempo, el Cabildo de Gran Canaria apoya a la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial (Aipsev) en la campaña ‘Si pa’l Pino vas de peregrino, vete con tino’, apostando por la movilidad seguro y distribuyendo brazaletes, mochilas reflectantes y chalecos entre los peregrinos/as en la víspera del Pino.

La Fiesta del Pino estará custodiada por más de 600 efectivos de seguridad y emergencias / Ayuntamiento de Teror

Hospitalito

En prevención al riesgo de colapso de los servicios asistenciales, como medida de refuerzo, durante los actos principales de las jornadas festivas de los días 7 y 8 de septiembre se instalará un Hospitalito en el patio de las Oficinas Municipales (7 y 8 de septiembre) para la atención de primeros auxilios y de urgencias médico-sanitarias pre hospitalaria.

Dentro del hospitalito existirá una zona reservada a los menores (intoxicaciones etílicas, etc.), la cual estará controlada por agentes del Grupo de Menores del Cuerpo General de la Policía Canaria, para gestionar y realizar las diligencias oportunas.

Punto violeta

La Fiesta del Pino contará un año más con un “Punto Violeta”, que se activará en eventos especialmente dirigidos a la juventud y el día de la Romería Ofrenda. El Punto de atención para evitar la violencia de género, que estará ubicado en el casco de Teror, es un espacio de sensibilización y prevención de la violencia machista, para disfrutar de unas fiestas en paz, libres de acoso, abuso o cualquier tipo de agresión sexual, donde se difundirá información. Los teléfonos de asistencia para la violencia de género son el 112 y 016.