Efectivos de los bomberos desplazados aseguraron el turismo accidentado y liberaron a una ocupante del interior del habitáculo

Una mujer, de 25 años de edad, ha resultado herida grave este jueves tras volcar el vehículo en el que viajaba en la GC-2, en el punto kilométrico 20, aproximadamente, en Santa María de Guía, en la isla de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

Herida grave una joven de 25 años tras el vuelco de un vehículo en la GC-2, en Santa María de Guía / 112 Canarias

El suceso se produjo sobre las 14:22 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

La ocupante fue liberada por los bomberos

Una vez en el lugar, efectivos de los bomberos desplazados aseguraron el turismo accidentado y liberaron a una ocupante del interior del habitáculo.

A su llegada, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a la afectada, que presentó diversos traumatismos de carácter grave. Tras ser estabilizada por el personal sanitario, fue trasladada en ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.