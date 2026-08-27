LPA Bmusic Festival invita a bailar a públicos de todas las edades con estilos diversos

Def con Dos, Maika Makovski, Alcalá Norte o la orquesta Nueva Línea forman parte del cartel de una cita que amplía de tres a cuatro días su duración

Sonidos de estilos diversos, desde el pop más comercial a la electrónica o el rock, se ofertarán en la edición número 13 del LPA Bmusic Festival, que invitará a cantar y bailar a públicos de todas las edades del 10 al 13 de septiembre en el Parque Litoral del Rincón de Las Palmas de Gran Canaria.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Def con Dos, Maika Makovski, Alcalá Norte o la orquesta Nueva Línea, reciente compañera del internacional Quevedo en su último disco, pero también grupos conocidos por amenizar fiestas de todo tipo en la ciudad, como Los Lola o Los Salvapantallas, forman parte del cartel de una cita que amplía de tres a cuatro días su duración, llegando a congregar 27 propuestas de jueves a domingo.

Todo ello en la búsqueda de «hacer un festival con identidad propia» desde la diversidad, proponiendo músicas dispares y dando la oportunidad de hallar así «algo por descubrir» a quienes se acerquen y que la organización espera les sorprendan favorablemente, según ha destacado al presentarlo este jueves su directora, Teresa Deudero.

LPA Bmusic Festival invitará a disfrutar de la música y de varias actividades complementarias a pequeños y mayores, especialmente en su última jornada, bautizada como LPA Fun Family, ha subrayado además su directora.

Un festival lleno de éxitos

Mientras que el director insular de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Pablo Rodríguez, patrocinadora del festival, ha apuntado que este «evento fundamental» en el calendario anual de citas musicales de la isla volverá a ser un motivo para el reencuentro al regreso de las vacaciones, al ser «el primer festival que celebramos en septiembre».

El viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, José Manuel Sanabria, ha alabado también que se trata de «una convocatoria de éxito», en la que será la quinta edición en la que el ejecutivo autonómico colabora. Un éxito que ha dicho se demuestra por las miles de personas que atrae en cada nueva edición, pero también por los beneficios que reporta, que ha cifrado en 2,7 millones de euros de retorno económico.

Pablo Rodríguez ha aludido, además, al propósito coincidente con el del Cabildo que tiene el festival de «seguir abriendo ventanas para la cultura, para la difusión» de la creatividad que existe en la isla.

LPA Emergente

Intención de la que da fe, especialmente, la iniciativa paralela al festival ‘LPA Emergente’, un concurso que a lo largo de julio y agosto ha permitido a una treintena de bandas locales no tan conocidas presentar al público su trabajo compitiendo por un puesto en el cartel del Bmusic del año próximo, ha indicado Teresa Deudero.

Quien ha precisado que el conjunto vencedor se dará a conocer el 31 de agosto, tras comprobar cómo sonaba cada banda en vivo en pequeños conciertos durante los dos últimos meses, en los que se ha designado a seis finalistas.

LPA Emergente ayudó, de hecho, a darse a conocer a una de las artistas que este año forman parte del cartel del festival, Aldara, que abrirá el programa de actuaciones del sábado 12 de septiembre, ha recordado Deudero.

Su directora ha destacado, por otra parte, que la jornada de más que se añade en esta edición al festival presenta otra novedad, y es que ese día será de entrada libre, a diferencia de los otros tres. Ale Acosta, Cervatana y Rata son las propuestas musicales que se ofertarán en esa jornada, ha avanzado.