El servicio se intensifica en El Sebadal con una frecuencia de 30 minutos en hora punta y amplía la cobertura horaria hacia la Zona Portuaria

Guaguas Municipales pondrá en marcha el próximo lunes 31 de agosto una nueva configuración de la Línea 19, fruto de la unificación de las actuales líneas 18 y 19, para reforzar y hacer más eficiente la conexión de la terminal del Puerto, en la plaza de Manuel Becerra, con El Sebadal y la Zona Portuaria.

Guaguas Municipales refuerza la conexión con El Sebadal y la Zona Portuaria con la nueva Línea 19 / Guaguas

La modificación responde a la necesidad de adaptar el transporte público a la movilidad real de uno de los principales polos de actividad económica de la ciudad. El Sebadal y el entorno portuario concentran diariamente miles de desplazamientos de trabajadores, clientes y profesionales, por lo que contar con un servicio más sencillo, frecuente y conectado resulta especialmente relevante.

“Esta modificación tiene un objetivo muy claro: que moverse en guagua hacia El Sebadal y la Zona Portuaria sea más fácil, más directo y más útil para quienes lo hacen cada día”, ha explicado el concejal de Transporte Colectivo de Viajeros, Pedro Quevedo, quien precisó que “estamos hablando de trabajadores y trabajadoras que necesitan un transporte público que responda a sus horarios y a su realidad cotidiana. Con la nueva Línea 19 damos un paso en esa dirección, concentrando recursos y mejorando la oferta allí donde existe una demanda de movilidad creciente”.

La nueva Línea 19 permitirá incrementar el número de viajes y mejorar la conexión con estas áreas, al tiempo que simplificará la experiencia de viaje de las personas usuarias. En el caso de El Sebadal, la frecuencia de paso alcanzará los 30 minutos en hora punta, mientras que el recorrido interior se hace más sencillo y la línea adopta un funcionamiento circular, con origen y destino en la terminal del Puerto, en Manuel Becerra.

Ampliación de las posibilidades de desplazamiento

El servicio comenzará a las 06:25 horas y contará con una última salida desde la terminal de Manuel Becerra a las 20:15 horas.

La nueva configuración también ampliará las posibilidades de desplazamiento hacia la Zona Portuaria, con servicio desde las 06:50 hasta las 19:45 horas, tomando como referencia las salidas desde Manuel Becerra. De esta forma, la red adapta su oferta a los diferentes momentos de entrada y salida de las personas que desarrollan su actividad profesional en las áreas industrial y portuaria.

Para el desarrollo y divulgación de este nuevo servicio, Guaguas Municipales, en coordinación con el Ayuntamiento capitalino, ha mantenido contactos informativos con la Autoridad Portuaria de Las Palmas y la Dirección General de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, así como con diferentes colectivos del parque empresarial de El Sebadal y el área portuaria.

Facilitar el acceso en transporte sostenible a los trabajadores del puerto

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, ha destacado la coordinación entre administraciones para facilitar a los trabajadores del Puerto de Las Palmas el acceso en transporte sostenible. “Con esta nueva Línea 19 se amplían los horarios, adaptándose a las necesidades de muchas de las empresas; una herramienta importantísima que se sumará a otras soluciones para desplazarse al puerto de una manera más sostenible”, apuntó Calzada.

En la misma línea, la directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha subrayado que “a través del Mobility Lab, el laboratorio de movilidad impulsado por la Dirección General de Transportes, seguimos estableciendo sinergias con otras administraciones para facilitar la movilidad de los trabajadores portuarios y su conexión con la ciudad”.

La Línea 18 deja de prestar servicio

Con la entrada en funcionamiento de esta nueva configuración, la Línea 18 dejará de prestar servicio. Las personas usuarias habituales de esta línea deberán consultar el nuevo recorrido de la Línea 19 para planificar sus desplazamientos a partir del lunes 31 de agosto.

Guaguas Municipales desplegará información específica en paradas, marquesinas y principales puntos de conexión afectados, además de facilitar información detallada a través de sus canales digitales y web corporativa guaguas.com. El objetivo es acompañar a los clientes del transporte público durante la transición, anticiparse a las posibles dudas y facilitar la adaptación al nuevo esquema de servicio.

La compañía municipal de transporte recomienda especialmente a quienes utilizan habitualmente las líneas 18 y 19 consultar antes del primer desplazamiento el nuevo recorrido y los horarios de la Línea 19, con el fin de identificar la parada más conveniente y planificar el viaje con antelación.

La jornada del lunes 31 de agosto incorporará también otros ajustes en la red de Guaguas Municipales. Como es habitual, las líneas del Campus Universitario de Tafira (25, 26 y 48) recuperarán los horarios de invierno, adecuando nuevamente su oferta a la evolución de la actividad académica.