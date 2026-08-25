Los agentes arrestaron a los implicados en la reyerta, uno de ellos sufre una puñalada en el pecho y un golpe craneal

Dos hombres protagonizaron en la tarde de este martes una violenta pelea en la calle Ferreras de Las Palmas de Gran Canaria. El enfrentamiento empezó cerca del Mercado del Puerto y duró unos veinte minutos. Los agentes arrestaron a ambos individuos y abrieron una investigación.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Los efectivos policiales y de emergencias ya han abandonado la calle Ferreras. Este lugar sirvió como escenario principal de una violenta disputa entre las dos personas.

Desarrollo del altercado

El conflicto comenzó en el entorno del Mercado del Puerto. Posteriormente, ambos individuos caminaron hasta la calle Ferreras. Allí continuaron la agresión mutua durante aproximadamente veinte minutos.

Como consecuencia de la pelea, los servicios médicos atendieron a dos heridos. En concreto, uno de los hombres recibió un fuerte impacto en la cabeza.

Intervención policial y tráfico

Además del traumatismo, este mismo varón presentó una herida en el pecho. El otro sujeto utilizó un arma blanca durante el violento ataque. Por consiguiente, la Policía Local acudió rápidamente y arrestó a los dos implicados. Los agentes investigan ahora los motivos de este violento suceso.

Las autoridades cerraron la vía al tráfico durante la intervención, pero ahora ya se circula con total normalidad.