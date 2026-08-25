Desde su puesta en marcha, ha atendido a más de 200 pacientes mayores de setenta años con problemas de fragilidad, riesgo de caídas y pérdida de funcionalidad

La Gerencia de Atención Primaria de Tenerife ha incorporado a la Zona Básica de Salud de Los Silos-Buenavista en el proyecto ‘FRAIL +AP’ dirigido a la atención de personas mayores de setenta años con problemas de fragilidad, riesgo de caídas y pérdida de funcionalidad.

Atención Primaria de Tenerife amplía el proyecto FRAIL +AP de atención a la fragilidad a Los Silos-Buenavista / Consejería de Sanidad

El proyecto, financiado con una beca de investigación de la Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC), se inició hace diez meses en seis zonas básicas de salud de Tenerife.

Según informa la Consejería de Sanidad, mediante un equipo multidisciplinar liderado por fisioterapeutas y enfermeras de enlace, cuenta con unidades para la detección precoz, valoración integral y seguimiento de la fragilidad en personas mayores de setenta años desde el ámbito de la Atención Primaria en Tenerife.

Más de 200 pacientes mayores de 70 años

Desde su puesta en marcha, ha atendido a más de 200 pacientes mayores de setenta años con problemas de fragilidad, riesgo de caídas y pérdida de funcionalidad.

En este tiempo se han impartido más de cien sesiones grupales de ejercicio multicomponente de fuerza, equilibrio, resistencia y control motor con reeducación de la marcha, y sesiones de educación sanitaria sobre mejora de hábitos nutricionales y prevención de caídas.

Asimismo, se han realizado cuatrocientas valoraciones de persona mayor frágil con valoración geriátrica integral y valoración pruebas funcionales inicial y final tras intervención, obteniendo mejoras muy significativas como la reducción de las caídas de estos pacientes en un 60 % y mejoras en los resultados de las mediciones funcionales, mejora de estado de ánimo, reducción de percepción de dolor crónico y disminución del número de consultas sanitarias y pruebas complementarias.

Comenzó como un proyecto piloto

FRAIL+AP se inició como proyecto piloto en los centros de salud de Icod de los Vinos, Casco Botánico -Puerto de la Cruz, Centro de Salud Orotava Dehesas, Orotava San Antonio, Tacoronte y Centro de Salud de Granadilla y cuenta con veinticinco profesionales de fisioterapia y enfermería de enlace que lideran el proyecto.

Recientemente se ha incorporado, en una colaboración multicéntrica, la residencia de Mayores de la Fundación Canaria Casa de Acogida Madre del Redentor, con asistencia a veintiún residentes mayores frágiles que están realizando el programa con el fisioterapeuta del centro.

A estos centros se suma ahora la Zona Básica de Salud de Los Silos-Buenavista, con una población en estudio de 250 usuarios que responden al perfil asistido de paciente mayor de setenta años frágil o prefrágil.