Hasta el lugar acudió una patrulla que comprobó que la puerta de acceso y uno de los laterales presentaban daños compatibles con la fractura de los cristales

La Guardia Civil ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza cometido en un establecimiento comercial de Corralejo (Fuerteventura). Durante el robo se tapó el rostro con una careta de Batman para evitar ser identificado por las cámara de vigilancia.

Material incautado por la Guardia Civil / Guardia Civil

Así lo ha informado Comandancia de Las Palmas en una nota de prensa en la que añade que los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del 12 de agosto. Cuando la Central Operativa de Servicios (COS) recibió una comunicación alertando de un posible robo en la calle Poseidón de la localidad.

Los hechos

Hasta el lugar acudió una patrulla que comprobó que la puerta de acceso y uno de los laterales del local presentaban daños compatibles con un acceso mediante la fractura de los cristales.

Asimismo, los agentes constataron la sustracción de la caja registradora, que contenía alrededor de 500 euros, y unos daños materiales valorados inicialmente en 750 euros.

Posteriormente, las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron a una persona con el rostro cubierto con una careta de Batman. Además de ir vestido con botas negras, pantalón de color ocre y sudadera negra con capucha.

La detención

A partir de la información obtenida los guardias civiles localizaron a una persona cuya vestimenta coincidía con la observada en las imágenes. El detenido condujo a los agentes hasta el lugar donde había ocultado la careta utilizada durante el robo. Así como el martillo empleado presuntamente para fracturar los cristales del establecimiento.

Asimismo, se recuperó la caja registradora sustraída y 253 euros del dinero que contenía. Mientras que por estos hechos, los efectivos procedieron a la detención de esta persona, quien fue puesta a disposición del Juzgado de Guardia de Puerto del Rosario.