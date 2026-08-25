Teror permite observar a la Virgen del Pino sin ropajes

Los feligreses pueden contemplar la imagen original de madera durante esta semana, pues el municipio celebra sus fiestas previas con un nuevo título nacional

Los feligreses visitan esta semana a la Virgen del Pino sin ropajes en Teror. Las autoridades religiosas organizan este acto previo a las fiestas patronales. El objetivo principal de la cita consiste en airear esta valiosa talla.

Informa: Redacción Informativos RTVC

En Teror ya respiran aires de fiesta patronal. Este año, además, el municipio estrena un nuevo título a nivel nacional. El Pino ha sido declarado como Fiesta de Interés Turístico Nacional. Por lo tanto, los ciudadanos comparten protagonismo con actos muy veteranos.

Una imagen diferente

La oportunidad de ver a la Virgen de cerca atrae a muchos curiosos. De hecho, la imagen luce sin sus ropajes habituales. Las personas interesadas tienen a la figura a menos de un metro de distancia.

Esta talla de madera data del siglo XVI. Asimismo, los expertos identifican la obra dentro de la reconocida escuela sevillana. Unos especialistas restauraron la pieza hace ya más de cincuenta años.

Los técnicos recomiendan airear la figura varios días al año. Por consiguiente, la parroquia habilita el acceso durante esta misma semana. Los visitantes pueden subir a su camarín y apreciar este hecho.

Horarios y reacciones

La iglesia permite la visita gratuita por las tardes. Además, los fieles pueden aportar una pequeña contribución por las mañanas. Esta aportación matinal incluye también un recorrido completo por el museo.

Los ciudadanos muestran gran asombro ante esta estampa inusual. Por ejemplo, un feligrés califica la visión de la talla como muy bonita y preciosa. Otras personas confiesan que la imagen impacta y gusta mucho.

Algunos devotos destacan la naturaleza humilde de la Virgen. En consecuencia, sienten a la figura mucho más cerca de la realidad. Finalmente, los encargados vestirán a la imagen con el manto rojo elegido para este año. Un devoto obsequió esta prenda a principios de siglo.