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Arrecife celebra la fiesta de su patrón, San Ginés

Redacción RTVC
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La capital de Lanzarote, Arrecife, conmemora el día grande de sus fiestas en honor a San Ginés

Ha comenzado con la Eucaristía y posterior procesión del Santo que ha recorrido, junto a decenas de feligreses, las calles del centro de la ciudad.

Yonathan de León, Alcalde de Arrecife, explica que «ha sido una fiesta multitudinaria y participativa en la que hemos recuperado entornos como la Plaza de Las Palmas con esa ofrenda musical». Añade que se ha diversificado la economía repartiendo diversos escenarios por el litoral marítimo.

La solemne eucaristía se ha llevado a cabo en la parroquia de San Ginés a las 12:00 donde posteriormente a la 13:00 tuvo lugar la procesión en la plaza Las Palmas. El párroco de San Ginés invita a todas las personas a reunirse este día para celebrar todos juntos la fé.

La agenda prevista para hoy martes, 25 de agosto, son los ventorrillos que darán comienzo a las 19:00 en la Avenida Vargas y, el concierto de David Bisbal programado para las 21:30 en la explanada del Recinto Ferial, así como los fuegos artificiales que tendrá lugar justo después de finalizar la actuación del cantante andaluz.

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