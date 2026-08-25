El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta ambos anteproyectos para adecuar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo y tras la crisis migratoria de Ceuta

Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este 25 de agosto 2026. Imagen EFE

El Gobierno ha dado luz verde este martes a los anteproyectos de ley de asilo y de reforma de la ley de extranjería con un «enfoque garantista» de respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y con el objetivo de responder «mejor» a la realidad del «fenómeno migratorio».

El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta ambos anteproyectos para adecuar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo que se aprobó en 2024, según ha informado este martes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Las iniciativas, aprobadas tras la crisis migratoria ocurrida en Ceuta con la entrada masiva de miles de personas el 30 y 31 de julio, buscan contar «con un sistema de protección mas ágil, eficaz, ordenado y garantista que responda mejor a la realidad del fenómeno migratorio sin reducir las garantías de personas solicitantes y beneficiarias».

Un nuevo procedimiento de solicitud de asilo en frontera

Respecto a la tramitación de los expedientes de solicitud de protección internacional, el titular de Interior ha detallado que la futura ley distingue entre el procedimiento ordinario de examen y un procedimiento de examen acelerado, que ha de estar resuelto en tres meses.

Además, se fija un nuevo procedimiento de frontera, previsto en el reglamento de la UE y de aplicación obligatoria en determinados supuestos, con un plazo máximo de resolución de 12 semanas, durante los cuales el solicitante de protección internacional deberá permanecer a disposición de las autoridades españolas.

Esta medida, ha añadido, es una cautela que se aplica antes de que se autorice la entrada formal en el país y facilita su retorno en caso de denegación de la petición de protección internacional.

La figura del triaje en la ley de extranjería

La reforma de la ley de extranjería modifica materias que afectan a derechos fundamentales e incorpora la figura del triaje, es decir, el proceso de recogida de información de las personas migrantes que entran en España sin haber sido sometidos a los controles fronterizos.

Un control que incluye, según ha explicado el ministro, un reconocimiento médico, un examen de vulnerabilidad, la identificación, la toma de datos biométricos, una inspección de seguridad y la derivación al procedimiento adecuado en cada uno de los supuestos.

Aunque el reglamento europeo fija un plazo de hasta siete días para el triaje -un procedimiento obligatorio para los Estados miembros-, en España seguirá el plazo de 72 horas, prorrogables solo por decisión judicial, para limitar al mínimo imprescindible el tiempo que el extranjero deba permanecer en las instalaciones policiales habilitadas para ello.

Marlaska ha garantizado que la reforma incorpora los preceptos del pacto europeo que impiden la entrada de personas que llegan de manera irregular y que no tienen derecho a protección internacional, con un procedimiento que tiene un plazo máximo de tramitación de 12 semanas.

Torres asume el mando único ante la crisis de Ceuta

Por otra parte, El Gobierno también ha declarado este martes la «situación de interés para la seguridad nacional» en Ceuta con lo que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, asumirá el mando único de la gestión de la crisis a través de un órgano que coordinará a once ministerios con la ciudad autónoma.

El Consejo de Ministros ha adoptado esta decisión después de la celebrada la reunión del Consejo de Seguridad Nacional presidido por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete, la ministra portavoz, Elma Saiz, ha subrayado sobre la situación en la ciudad autónoma que Ceuta «es hoy el corazón de España» y ha recalcado que una «situación extraordinaria» como la que atraviesa requiere «una respuesta extraordinaria» como la acordada por el Ejecutivo.

La asunción del mando único por Torres, ha añadido, es una medida que busca que todas las administraciones trabajen «de manera coordinada y eficaz» para hacer frente a la crisis, y de hecho implica a los once ministerios junto a la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma y el Ejecutivo ceutí presidido por Juan Jesús Vivas.

El ministro ya ha pedido comparecer ante la Comisión de Seguridad Nacional del Congreso para dar cuenta de sus planes como mando único, que será operativo en cuanto este miércoles se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y ha revelado que se dispone a viajar este mismo martes a Ceuta.