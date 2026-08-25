Los agentes localizaron inicialmente una riñonera que contenía 268 comprimidos de sildenafilo de 100 miligramos, así como dinero en efectivo

La Policía Nacional detuvo en la noche del 24 de agosto en Arrecife (Lanzarote) a un hombre de 48 años como presunto autor de un delito contra la salud pública tras intervenir en un establecimiento más de 74 gramos de cocaína, 1.243 comprimidos de sildenafilo y más de 2.000 euros en efectivo.

La Policía Nacional detiene a un hombre con más de 74 gramos de cocaína y 1.243 comprimidos de sildenafilo / Policía Nacional

En una nota de prensa, la Jefatura Superior de Policía de Canarias ha explicado que los hechos se produjeron cuando agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), en el marco de labores preventivas contra el tráfico de sustancias estupefacientes, realizaron una actuación policial en un establecimiento de la capital lanzaroteña.

Durante la misma, los policías localizaron inicialmente una riñonera que contenía 268 comprimidos de sildenafilo de 100 miligramos, así como dinero en efectivo.

La actuación permitió posteriormente localizar en el interior del establecimiento varios envoltorios con una sustancia sólida de color blanco que, a falta de su análisis definitivo, aparentaba ser cocaína.

Sustancias intervenidas

Por su parte, en total fueron intervenidos 101 envoltorios con un peso aproximado de 74,30 gramos. Asimismo, los agentes localizaron otros 975 comprimidos de sildenafilo, elevándose a 1.243 unidades el total intervenido, además de una báscula digital de precisión. La cantidad total de dinero intervenida ascendió a 2.020,05 euros.

Los agentes detuvieron al responsable del establecimiento como presunto autor de un delito contra la salud pública. Finalmente, el detenido fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional en Arrecife, donde quedó bajo custodia policial para la continuación de las diligencias.