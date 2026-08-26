Las ratas merodeando a sus anchas en la céntrica plaza Príncipe de Asturias ha despertado el malestar de los vecinos del centro de Santa Cruz de Tenerife

Desde la Asociación de Vecinos El Perenquén, denuncian la presencia de ratas en el centro de la ciudad, especialmente en espacios abandonados o en desuso, como en el caso de algunos kioscos. En la capital tinerfeña, al menos tres permanecen cerrados a la espera de concesión.

Silvia Barrera, presidenta de la Asociación de Vecinos El Perenquén, traslada el enfado que sienten los vecinos ante esta plaga. Añade que «la fuente no funciona y el pavimento está en mal estado».

Vecinos de Santa Cruz de Tenerife conviven a diario con ratas. Archivo RTVC

El abandono del kiosco de la Plaza, una de las razones que ha propiciado la aparición de los roedores. Barrera expone que llevan un mes pidiendo que se acabe con las ratas. Explica que el kiosko abandonado, desde hace 4 meses, es un peligro porque hay niños jugando en el entorno.

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El motivo del cierre del kiosko ha sido la finalización de la concesión administrativa. Javier Rivero, Concejal de Obras e Infraestructuras de Santa Cruz de Tenerife, cuenta que la empresa concesionaria no quería continuar y han tenido que sacar el kiosko a concurso.

No es el único kiosco de la capital que se encuentra en esta situación. También el kiosko del parque García Sanabria y el que se encuentra en la plaza Weyler, que lleva meses cerrado.