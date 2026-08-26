InicioNoticias

Vecinos de Santa Cruz de Tenerife denuncian la presencia de ratas en el centro de la ciudad

Redacción RTVC
Añade a RTVC en Google

Las ratas merodeando a sus anchas en la céntrica plaza Príncipe de Asturias ha despertado el malestar de los vecinos del centro de Santa Cruz de Tenerife

Desde la Asociación de Vecinos El Perenquén, denuncian la presencia de ratas en el centro de la ciudad, especialmente en espacios abandonados o en desuso, como en el caso de algunos kioscos. En la capital tinerfeña, al menos tres permanecen cerrados a la espera de concesión.

Silvia Barrera, presidenta de la Asociación de Vecinos El Perenquén, traslada el enfado que sienten los vecinos ante esta plaga. Añade que «la fuente no funciona y el pavimento está en mal estado».

Vecinos de una calle de Santa Cruz de Tenerife conviven a diario con ratas
Vecinos de Santa Cruz de Tenerife conviven a diario con ratas. Archivo RTVC

El abandono del kiosco de la Plaza, una de las razones que ha propiciado la aparición de los roedores. Barrera expone que llevan un mes pidiendo que se acabe con las ratas. Explica que el kiosko abandonado, desde hace 4 meses, es un peligro porque hay niños jugando en el entorno.

[bucle-consulta-general]

El motivo del cierre del kiosko ha sido la finalización de la concesión administrativa. Javier Rivero, Concejal de Obras e Infraestructuras de Santa Cruz de Tenerife, cuenta que la empresa concesionaria no quería continuar y han tenido que sacar el kiosko a concurso.

No es el único kiosco de la capital que se encuentra en esta situación. También el kiosko del parque García Sanabria y el que se encuentra en la plaza Weyler, que lleva meses cerrado.

COMPARTE

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Aeropuerto de Maiquetía habilita terminales temporales para retomar operaciones desde el 1 de septiembre

El Hospital La Candelaria crea un test rápido contra bacterias multirresistentes

Teror prepara su mayor dispositivo para las fiestas del Pino

La Guardia Civil detiene a una persona por un presunto delito de maltrato animal en San Bartolomé, Lanzarote

Sánchez comparecerá el 3 de septiembre en el Congreso para informar de la gestión en Ceuta

La Guardia Civil organiza la III Carrera Benéfica “Corremos por la Vida” para recaudar fondos contra el cáncer

NOTICIAS RELACIONADAS