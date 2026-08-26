El próximo día 12 de septiembre, a las 10:00 horas en el municipio de Tacoronte, dará comienzo la III Carrera Benéfica “Corremos por la Vida”

El objetivo de la Carrera recaudar fondos para donar a la Asociación Española Contra el Cáncer, además de dar visibilidad a la realidad que sufren miles de familias, a fin de concienciar a la sociedad de sus problemas y necesidades.

Este evento solidario pretende promover hábitos de vida saludables, fomenta la participación ciudadana y refuerza el compromiso de la Guardia Civil con las causas sociales, bajo el lema Servir también es tender la mano

III Carrera Benéfica “Corremos por la Vida”. Imagen de la Guardia Civil

Durante la celebración de la carrera, la Guardia Civil realizará una exposición del material del que disponen algunas de sus especialidades, para todas aquellas familias que quieran acudir aunque no participen en la carrera: SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza), GREIM (Grupo de Rescate e Intervención en Montaña), SERVICIO CINOLÓGICO, GEAS (Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas), GEDEX (Grupo de Especialistas en Desactivación de Explosivos), UOPJ (Unidad Orgánica de Policía Judicial), PAFIF (Patrulla Fiscal y Fronteras), GRS (Grupo de Reserva y Seguridad), SAER (Servicio Aéreo) con el fin de que la ciudadanía tenga una vez más la oportunidad de conocer a sus agentes, así como el servicio que desarrollan cada día de una forma más cercana, pudiendo interactuar, contar anécdotas y compartir experiencias.

Inscripción

Si aún no te has apuntado a esta Carrera Benéfica para toda la familia, todavía puedes hacerlo. Estarán abiertas hasta el mismo 06 de septiembre. La inscripción se puede realizar en la página https://web.rockthesport.com/es/event/carrera-benefica-por-el-cancer-guardia-civil-2026

Para cualquier aclaración pueden ponerse en contacto con la Oficina de Prensa de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife, teléfono de contacto 696943009 o 922648500, ext.1620425 y 1620608.