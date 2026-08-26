El conductor se dio a la fuga tras conducir de manera temeraria durante diez kilómetros en la autopista GC-1, entre los municipios de Telde e Ingenio, colisionando con varios vehículos en marcha sin detenerse

Investigan a un conductor a la fuga en la GC-1. Imagen de recurso Guardia Civil

La Guardia Civil investiga a un conductor de 29 años que se dio a la fuga tras provocar presuntamente varios accidentes de tráfico en la autopista GC-1, en Gran Canaria, por su conducción temeraria, ha informado este miércoles la Comandancia de Las Palmas.

El ahora investigado condujo, según los hechos que relata la Guardia Civil en un comunicado, de forma temeraria por un tramo de casi diez kilómetros de la GC-1, entre los municipios de Telde e Ingenio, colisionando con varios vehículos y continuando la marcha sin detenerse, provocando a su paso dos heridos graves e importantes daños materiales.

El Centro Operativo de Tráfico (COTA) del Subsector de Las Palmas recibió numerosas llamadas alertando de la conducción temeraria del vehículo y se estableció un dispositivo policial para tratar de localizarlo, sin resultado inicialmente.

Identificación y detención

Posteriormente, agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) tuvieron conocimiento de la difusión de varios vídeos en redes sociales en los que se apreciaban parcialmente los hechos, lo que permitió concretar el tramo afectado y obtener información sobre el vehículo implicado, que se fue completando conforme llegaron las denuncias presentadas en relación a los siniestros viales que el investigado provocó.

El análisis de las imágenes difundidas en redes sociales, junto con las manifestaciones de testigos y perjudicados y las distintas gestiones realizadas por los guardiaciviles, permitió identificar tanto el vehículo como al presunto conductor, un varón de 29 años.

Las diligencias fueron remitidas a la Sección de Instancia del Tribunal de Instrucción de Telde, que continúa la investigación por los presuntos delitos de conducción temeraria, abandono del lugar de un siniestro vial y de lesiones causadas por imprudencia, entre otros, ha precisado la Guardia Civil.