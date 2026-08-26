El Cabildo de Tenerife procederá al cierre total del tramo del Anillo Insular en la TF-5 entre Icod de los Vinos y El Tanque para rehabilitación del firme mediante microaglomerado en frío

Corte de tráfico en el tramo del Anillo Insular TF-5 y alternativas. Imagen Cabildo de Tenerife

El Cabildo de Tenerife procederá, a partir del próximo 30 de agosto, al cierre total del tramo del Anillo Insular de la carretera TF-5 comprendido entre los puntos kilométricos 50+900 y 62+200, entre los municipios de Icod de los Vinos y El Tanque, con motivo de los trabajos de rehabilitación del firme mediante la aplicación de microaglomerado en frío.

La actuación afectará a los accesos de Icod de los Vinos, a la altura de la rotonda de Buen Paso, y El Tanque, así como al enlace de desvío hacia El Amparo.

Los trabajos comenzarán los días 30 y 31 de agosto en horario nocturno, de 22:00 a 06:00 horas, para ejecutar las labores previas de regularización del firme.

A partir del martes 1 de septiembre, el corte se ampliará también al horario diurno, coincidiendo con el inicio del extendido del microaglomerado en frío.

El consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, apunta que “esta medida responde a una necesidad estrictamente técnica, ya que las condiciones nocturnas no permiten garantizar la correcta ejecución de los trabajos debido al material que se va a emplear y es preciso que tenga unas condiciones ambientales determinadas para que se consolide adecuadamente”.

La duración prevista de la actuación es de aproximadamente dos semanas, en función del desarrollo de los trabajos y de las condiciones necesarias para su ejecución.

Vías alternativas

En tanto se ejecutan las obras, se establecerán desvíos de tráfico para garantizar la movilidad de los usuarios de la vía. Tanto los vehículos que circulen en sentido sur de la isla como aquellos que se desplacen hacia Santa Cruz serán desviados preferentemente a través de las carreteras TF-42 y TF-82.

El Cabildo solicita a los conductores que tengan en cuenta esta afección durante el periodo de ejecución de los trabajos, planifiquen sus desplazamientos y sigan en todo momento la señalización provisional y las indicaciones establecidas en la zona.