El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido comparecer en el pleno del Congreso el mismo día que el BOE ha publicado el real decreto que declara la «situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad de Ceuta»

Un vehículo militar patrulla por la playa del Trampolín de Ceuta en labores preventivas ya que numerosos migrantes continúan asentados en este lugar. EFE/ Reduan

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado comparecer ante el pleno del Congreso para informar sobre la gestión del Ejecutivo y sus actuaciones tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado 30 de julio.

El Gobierno ha presentado la solicitud de comparecencia de Sánchez el mismo día en el que el BOE ha publicado el real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros que declara la «situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad de Ceuta», con un mando único y comité de crisis, que estará vigente en principio hasta el 31 de diciembre.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, asumirá el mando único de la gestión de la crisis a través de un órgano que coordinará a once ministerios con la ciudad autónoma.

Sobre esa gestión y las actuaciones previas realizadas por el Ejecutivo ante la crisis migratoria en Ceuta informará el presidente del Gobierno al pleno del Congreso en la fecha que fije la cámara.

Feijóo pide la convocatoria «inmediata» de la Comisión de Secretos Oficiales

Por otra parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este miércoles la convocatoria «inmediata» de la Comisión de Secretos Oficiales ante las versiones contrapuestas de los ministros Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska en torno al papel del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en las fechas previas a la llegada masiva de migrantes a Ceuta.

En un mensaje en X, Feijóo señala que este «desbarajuste de versiones sobre lo ocurrido en Ceuta hace imprescindible la convocatoria inmediata» de la citada comisión.

Recuerda además que esta petición ya se hizo el pasado día 5, por lo que, «a estas alturas, ya no admite más demora».

Este martes, la ministra de Defensa, Margarita Robles, insistió en el Congreso en que el CNI informó el 29 de julio a la representación del Gobierno en Ceuta de que había una convocatoria en redes sociales para la entrada irregular a nado de migrantes desde Marruecos.

Poco después, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguraba que no había ningún informe que «atisbara» la entrada masiva de más de 80.000 migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio, ya que de haberse «vislumbrado» esa situación se habrían tomado «por sentido común» todas las medidas extraordinarias y excepcionales necesarias.