El presunto autor de la agresión sexual a la menor había sido durante dos temporadas anteriores entrenador de la menor y había mantenido el contacto con la víctima

Vehículo de la Policía Nacional. Imagen de recurso Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un jugador y entrenador de voleibol de Las Palmas de Gran Canaria como presunto autor de un delito de agresión sexual a una menor.

Los hechos, investigados por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), tuvieron lugar en diciembre de 2025, en el domicilio del detenido y puestos en conocimiento de los agentes mediante denuncia presentada por la propia víctima.

Según las pesquisas policiales, el investigado había sido entrenador de la menor durante dos temporadas anteriores, circunstancia por la que ambos ya se conocían previamente.

El detenido, mantenía contacto con la víctima a través de una red social, medio por el que había facilitado a la menor su número de teléfono y la dirección de su domicilio, hasta donde esta se desplazó.

Una vez en el domicilio, presuntamente se produjeron relaciones de carácter sexual contra la voluntad de la víctima.

Tras las investigaciones desarrolladas por los agentes de la UFAM, se procedió a la localización y detención del investigado como presunto responsable de los hechos. Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido pasó a disposición de la autoridad judicial competente.