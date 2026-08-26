Teror prepara su mayor dispositivo para las fiestas del Pino

Global coordinará un gran despliegue de transporte en Gran Canaria, además, la villa mariana ofrecerá teatro callejero y una exposición papal

El Ayuntamiento de Teror y Global organizan un enorme dispositivo de movilidad y cultura para las Fiestas del Pino. Las instituciones buscan acoger a miles de personas durante las inminentes fiestas populares. Así, garantizan el disfrute seguro y ordenado de todos los asistentes.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Faltan apenas doce días para la gran víspera del Pino. Por ello, el municipio grancanario ya tiene todo listo para recibir a multitudes. Las autoridades locales prestan ahora una atención especial a la movilidad urbana.

Movilidad y transporte

La empresa de transportes Global calienta motores y prepara el mayor dispositivo del año. La compañía sumará 200 guaguas y espera recorrer 58 mil kilómetros. En este sentido, Saulo Castro, subdirector general de Global destaca especialmente los horarios nocturnos. Castro señala que la mayor demanda ocurrirá tras los fuegos artificiales, con salidas cada dos minutos.

Por consiguiente, las autoridades lanzan una recomendación muy clara a los ciudadanos. El alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, aconseja dejar el coche en casa por la falta de aparcamientos.

Multitudes y cultura

Además, las previsiones apuntan a una asistencia masiva en el municipio. Entre el 7 y el 8 de septiembre llegarán unos 200 mil visitantes.

No obstante, las celebraciones arrancan antes con el popular Festival de Arte en la Calle. Este mismo fin de semana, el arte y la música tomarán el pueblo.

En concreto, Naroe Valls, coordinador del Festival en Piel, con escenografías espectaculares. Él asegura que los asistentes vivirán historias increíbles de Julio Verne y El Principito.

Vínculos con el Vaticano

Por otro lado, Teror acoge una exposición muy especial en el Museo de Arte Sacro. La muestra reúne objetos valiosos del viaje del Papa León XIV hace setenta y seis días.

De igual forma, el historiador y profesor de la Universidad del Atlántico Medio, Gustavo Trujillo, destaca la mitra del estadio grancanario, la estola papal y las dedicatorias manuscritas.

Finalmente, estas conexiones con Roma confirman un vínculo histórico y constante. Destacan la indulgencia de Benedicto XIV y el título principal como patrona principal de la diócesis de Canarias en 1914.