SEPRONA inició la investigación tras difundirse una grabación en la que se observa al detenido golpeando presuntamente a un perro

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), ha detenido a un varón, vecino del municipio de San Bartolomé, en Lanzarote, como presunto autor de un delito de maltrato animal.

La actuación se inició después de que los agentes tuvieran conocimiento de una grabación en la que se documentaba una presunta agresión contra un perro.

SEPRONA inició la investigación tras difundirse una grabación en la que se observa al detenido golpeando presuntamente a un perro. RTVC

El análisis de las imágenes permitió observar cómo el sospechoso introducía de forma violenta al animal, de su propiedad, en la caja de un vehículo tipo pick-up, ante la presencia de varios testigos que grabaron los hechos.

Posteriormente, el individuo ató al animal mediante una correa de reducida longitud, limitando considerablemente su capacidad de movimiento, y presuntamente le propinó varios golpes.

Tras tener conocimiento de los hechos, los agentes del SEPRONA iniciaron las correspondientes gestiones de investigación, que permitieron identificar y localizar al presunto autor en el municipio de San Bartolomé, donde finalmente se procedió a su detención.

Como medida prioritaria para garantizar la integridad y protección del animal, los agentes solicitaron la colaboración de la Policía Local de San Bartolomé, procediéndose a su intervención y posterior traslado a la perrera municipal, donde quedó bajo custodia.

Las diligencias continúan en instrucción y serán remitidas a la autoridad judicial competente una vez finalizadas. El detenido, tras prestar declaración, quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.