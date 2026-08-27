La Plataforma de vecinos El Foro por La Isleta exige más información sobre el proyecto

La Plataforma de vecinos El Foro por La Isleta exige más transparencia al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria después de que anunciara la construcción de una nueva depuradora en el barrio marinero.

Esta es la zona donde se planea construir la depuradora. RTVC



La nueva depuradora de aguas residuales que plantean construir es un «macroproyecto» que advierte José Jaime, vecino de la isleta y experto en tratamiento de aguas, puede acarrear muchas consecuencias. Añade algunas como «inundación, malos olores, ruidos o vibraciones, ya que tendríamos aguas residuales en el propio litoral».

Algo más que probable, apunta, porque ya pasa actualmente en la depuradora de barranco seco, es la principal de la isla y suele saturarse debido a su falta de capacidad y la sobrepoblación. Por ello, los vecinos exigen al Ayuntamiento una asamblea informativa para evaluar los riesgos.

Moisés Morán, secretario Foro por La Isleta, «queremos información para tomar medidas, ya sea a favor o en contra».

Por su parte el Ayuntamiento declara que mantiene su voluntad de explicar al proyecto a los vecinos. Sin embargo y tras tres peticiones oficiales todavía no se ha producido ningun intercambio de información