El plazo de inscripción para la 8ª edición de los Premios Canarios de la Música estará abierto hasta el próximo 26 de septiembre

La Asociación Premios Canarios de la Música y La Radio Canaria mantienen abierto el plazo de inscripción de candidaturas que reconocerá los trabajos publicados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

Premios Canarios de la Música

La octava edición de los Premios Canarios de la Música es una cita imprescindible para el sector. Este certamen tiene como objetivo celebrar, promover y visibilizar la creación musical en Canarias. Así como a sus artistas, obras y profesionales y los distintos ámbitos de la industria que hacen posible su desarrollo. Las 15 categorías se premiarán en una gala que se celebrará el próximo mes de diciembre en un recinto aún por determinar

Categorías de los premios

MEJOR CANCIÓN DEL AÑO: Aquella composición músico-literaria original publicada según lo establecido en el apartado B/ de sus bases (extraída de una grabación musical de un álbum, EP o single) que tenga calidad suficiente para hacerse acreedora al premio dentro de cualquier género musical. El premio será otorgado al autor o autores de la obra.

MEJOR DISCO DE POP: Aquella grabación publicada según lo establecido en el apartado B/ de estas bases que tenga calidad suficiente para hacerse acreedora al premio dentro de los géneros habitualmente conocidos como pop, balada, canción de autor, canción melódica y sus derivados. El premio será otorgado al artista o artistas de la grabación y se valorará el número de composiciones propias que contenga el trabajo.

MEJOR DISCO DE ROCK: Aquella grabación publicada según lo establecido en el apartado B/ de sus bases que tenga calidad suficiente para hacerse acreedora al premio dentro de los géneros habitualmente conocidos como rock, blues, punk, metal, indie, garage y sus derivados. El premio será otorgado al artista o artistas de la grabación y se valorará el número de composiciones propias que contenga el trabajo.

MEJOR DISCO DE JAZZ Y JAZZ FUSIÓN: Aquella grabación publicada según lo establecido en el apartado B/ de sus bases que tenga calidad suficiente para hacerse acreedora al premio dentro de los géneros habitualmente conocidos como jazz o jazz-fusión, incluyendo todos sus estilos, o derivados. El premio será otorgado al artista o artistas de la grabación y se valorará el número de composiciones propias que contenga el trabajo.

MEJOR DISCO DE MÚSICAS URBANAS: Aquella grabación publicada según lo establecido en el apartado B/ de sus bases que tenga calidad suficiente para hacerse acreedora al premio dentro de los géneros habitualmente conocidos como músicas populares urbanas (música electrónica, rap, etc.). Se valorará el número de composiciones propias que contenga el trabajo.

MEJOR DISCO DE MÚSICAS DE RAÍZ: Aquella grabación publicada según lo establecido en el apartado B/ de sus bases que tenga calidad suficiente para hacerse acreedora al premio dentro de los géneros de la música folclórica y de la World Music tales como la música folklórica canaria, el mestizaje, música celta, country, reggae, ska, son cubano, cumbia, afrobeat, raï y similares. El premio será otorgado al artista o artistas de la grabación y se valorará el número de composiciones propias que contenga el trabajo.

MEJOR ARTISTA REVELACIÓN: Aquel artista o grupo canario que, sin disco publicado o con un solo disco en el mercado, a juicio del jurado de los Premios, se haga acreedor al premio en esta categoría por sus dotes artísticas y por la originalidad de su propuesta musical.

MEJOR DISEÑO: Aquel diseño físico o digital para una grabación (álbum, EP o single) de cualquier género musical que por su calidad artística y técnica se haga acreedor al premio. El premio será otorgado al diseñador/a.

MEJOR VIDEOCLIP: Aquel videoclip publicado o comunicado públicamente entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2025, y extraído de una grabación musical (álbum, EP o single) publicada en España, en 2025, por un productor fonográfico o artista auto-editado canario, y que tenga calidad suficiente para hacerse acreedor al premio. El premio será otorgado al realizador/a o director/a.

MEJOR ESTUDIO DE GRABACIÓN: Aquel estudio que haya grabado/producido más de 3 trabajos durante 2025 por cuenta ajena, según lo establecido en el apartado B/ de estas bases (a excepción de que en esta categoría, sí pueden presentarse Lps, Eps y Singles), y que tenga calidad suficiente para hacerse acreedora al premio. Se valorará el número de composiciones propias que contenga los trabajos presentados.

MEJOR PROGRAMACIÓN MUSICAL CANARIA: Aquel trabajo de gestión cultural, pública o privada, que promueva en su programación la música interpretada y/o compuesta por artistas canarios en el ámbito territorial del Archipiélago. Se primará a las programaciones con mayor participación de artistas canarios. El premio será otorgado a una entidad pública o privada.

MEJOR TÉCNICO DE SONIDO: Aquel trabajo profesional de sonido realizado en Canarias, bien en estudio, bien en directo. El premio será otorgado a un/a profesional del sector.

MEJOR LABOR DE DIFUSIÓN: Aquella labor de difusión de la música hecha en Canarias en algún medio de difusión escrito, radiofónico o audiovisual. El premio será otorgado a un comunicador/a, programa de televisión, radio, medio de difusión, etc.

MEJOR LABOR EN MÚSICAS CLÁSICAS: Premio especial a aquella persona destacada en la creación, magisterio, interpretación, difusión o estudio de las músicas clásicas en Canarias.

PREMIO DE HONOR DE LA MÚSICA CANARIA: Aquella trayectoria profesional artística de toda una vida realizada por una persona nacida y/o avecindada en Canarias y relacionada con la creación, la interpretación, la difusión o la gestión musical dentro y/o fuera de las Islas. La nominación a este premio será seleccionada por parte de todos los socios que forman la APCM.

Bases de los premios

Cualquier persona o institución que cumpla con los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria puede presentar candidaturas para los premios. Para obtener detalles específicos sobre dichas categorías, los interesados tienen a su alcance la página web oficial de los premios.

El jurado estará formado por los ganadores de las ediciones anteriores, junto con un grupo de profesionales del sector musical en Canarias. Ellos serán los encargados de valorar las candidaturas y decidir los premiados en cada categoría a través de un sistema digital que asegura objetividad y rigor.

Las grabaciones musicales que se presenten deben haber sido publicadas entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2025. Estas grabaciones pueden ser de productores fonográficos independientes canarios, artistas canarios o artistas no canarios residentes en Canarias que publiquen sus trabajos discográficos en régimen de autoedición en el ámbito geográfico del Archipiélago Canario.

También pueden participar grabaciones de artistas canarios residentes en el exterior, publicadas en régimen de autoproducción, o las de artistas canarios publicadas por discográficas o productoras establecidas fuera de Canarias.